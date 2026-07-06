"Парк Бандеры" и "Музей Третьего рейха": достопримечательности Варшавы переименовали в Google Maps

Десятки известных объектов Варшавы загадочным образом сменили названия в Google Maps. В частности, пользователи сервиса увидели вместо официальных названий оскорбительные и политически провокационные надписи, в том числе "Парк Бандеры", "Музей восстания Третьего рейха" и "Могила известного солдата СС".

Как пишет оппозиционное белорусское издание NEXTA Live, вечером 5 июля пользователи Google Maps заметили массовое переименование популярных мест польской столицы. Об аналогичном инциденте также сообщило польское издание Radio ZET. На данный момент часть измененных названий уже удалена, однако до сих пор неизвестно, кто стоит за этими действиями.

По данным изданий, изменения коснулись десятков туристических достопримечательностей, государственных учреждений и популярных городских объектов. Среди самых резонансных названий, временно появившихся на карте, были "Парк Бандеры", "Музей восстания Третьего рейха", а также ряд других оскорбительных и нецензурных надписей.

Відео дня

В Google Maps произошел загадочный сбой: известные достопримечательности Варшавы получили скандальные названия Фото: NEXTA В Google Maps произошел загадочный сбой: известные достопримечательности Варшавы получили скандальные названия Фото: NEXTA

Кроме того, Могила Неизвестного солдата на некоторое время стала "Могилой известного солдата СС", а Президентский дворец был переименован в "Дворец футбольных хулиганов". Изменения также коснулись Научного центра "Коперник", стадион "Легия Варшава", торговый центр "Золотые Террасы" и художественную галерею "Захента", которая получила провокационное название с призывом покинуть Польшу.

Radio ZET также сообщает, что пользователи могли увидеть такие названия, как "Дворец киболей" и "Бюро безопасности киболей". Часть этих изменений удалили уже к утру понедельника, однако некоторые ещё некоторое время оставались доступными в сервисе.

Пока неизвестно, кто именно внес эти изменения. По одной из версий, причиной мог стать сбой в системе модерации Google Maps, которым воспользовались неизвестные лица.

В то же время эта ситуация вызвала немало вопросов, ведь Google утверждает, что любые предложенные пользователями изменения проходят проверку, прежде чем появиться на карте. Именно поэтому появление большого количества оскорбительных и провокационных названий одновременно удивило как пользователей, так и экспертов.

Кроме того, журналист Defence24 Михал Стела назвал случившееся "ударом по исторической памяти и жертвам Смоленской катастрофы". В свою очередь его коллега Якуб Вих публично задал вопрос, как могло случиться, что названия столь важных государственных объектов можно было беспрепятственно изменить в Google Maps.

На данный момент польское подразделение Google пока не прокомментировало инцидент. Кроме того, Radio ZET обратилось за разъяснениями в Министерство цифровизации Польши, однако на момент публикации ведомство ещё не предоставило ответа.

Напомним, что глава Канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий в ходе дискуссии вокруг принятого в Украине закона о Национальном пантеоне назвал западные области Украины "Восточной Малопольшей". Стоит отметить, что этот термин использовался в Польше в межвоенный период в отношении украинских земель.

Также Фокус писал, что вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступил с предупреждением в адрес Киева о том, что Варшава будет блокировать вступление Украины в Евросоюз. В частности, его страна не согласится на это, если Киев не прекратит чествовать деятелей ОУН и УПА.