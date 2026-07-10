"Доводит до бешенства": в Польше заявили, что лучше сбивать ракеты РФ над Киевом, чем над Варшавой

Президент Польши Кароль Навроцкий поступил неправильно, когда начал критиковать поставки Украине ракет Patriot, заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Чиновник также выразил возмущение поведением политиков из окружения президента, которые говорят о напрасной трате Patriot, и заявил, что лучше сбивать российские баллистические ракеты над Киевом, чем над Варшавой.

Заявление Владислава Косиняка-Камыша прозвучало во время интервью телеканалу TVN24 в программе "Точка над и", фрагмент которого был опубликован на YouTube. Фразу о защите Киева от баллистики РФ привели на портале информационной сети Onet. В материале процитировали слова министра обороны, который сказал, что ситуация с Навроцким и Patriot "доводит до бешенства".

Patriot и Польша — интервью с Владиславом Косиняком-Камишем

Косиняк-Камыш заявил, что поддерживает решение правительства о предоставлении Украине ракет Patriot, и при этом назвал "чепухой" критику этого решения со стороны главы Управления международной политики президента Польши Марчина Пшидача. Кроме того, он риторически спросил, является ли такая позиция "государственной изменой или глупостью".

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"Поражение Украины в войне с Россией — это худший сценарий для нас. Я бы предпочел, чтобы наши Patriot сбивали российские ракеты над Киевом, а не над Варшавой. Те, кто критикует польскую поддержку Украины, не в своем уме", — привели СМИ слова министра.

Patriot и Польша — подробности

Отметим, что СМИ писали о сложившейся ситуации с ракетами Patriot и Польшей. В частности, в июле 2026 года польские правительственные чиновники заявили, что обнародуют всю информацию о военной помощи, оказанной Варшавой Киеву. Среди прочего, звучали замечания относительно противоракетных ракет: их якобы не следовало передавать Украине, поскольку это снижало безопасность Польши. Согласно данным СМИ Defense24, пять ракет были переданы в марте 2026 года, когда Навроцкий уже год как находился у власти.

Между тем 9 июля стало известно о судьбе завода по производству ракет Patriot, который планирует построить Польша. Владислав Косиняк-Камыш пояснил, что через несколько недель его страна приступит к реализации этого проекта, поскольку Варшава в мае 2026 года получила соответствующую лицензию США. Кроме того, он заявил, что Украина станет партнером в этом направлении, если получит официальное разрешение Вашингтона.

В ходе саммита НАТО, состоявшегося 7-8 июля в Турции, президент США Дональд Трамп заявил, что может передать Украине лицензию на производство ракет Patriot. При этом аналитики по-разному оценивают темпы строительства завода: иногда речь идет о 1,5-2 годах, иногда — о нескольких месяцах. Издание Bloomberg сообщило, что проблема с Patriot заключается не столько в строительстве завода, сколько в компонентах, поставляемых другими компаниями.

Напоминаем, что заместитель министра обороны Украины Сергей Бескрестнов сообщил, когда, по его мнению, ВСУ получат первые отечественные ракеты Patriot, и это произойдет раньше, чем через два года.