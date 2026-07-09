"Это будет сложная задача": Bloomberg указал на нюансы производства ракет Patriot в Украине

Организация производства американских ракет противовоздушной обороны Patriot в Украине будет сопряжена с определенными трудностями и не станет ни легкой, ни быстрой задачей.

Производство этих ракет компанией Lockheed Martin Corp., особенно в крупных масштабах, станет сложной задачей для Украины. Об этом пишет издание Bloomberg.

Медиа-аналитики считают, что это, прежде всего, зависит от того, какой именно тип ракет будет выпускать производственная линия. Например, если речь идет о PAC-3, способной сбивать баллистические ракеты и стоимость которой составляет около 5 миллионов долларов за единицу, то в настоящее время её производят лишь две страны в мире: США и Япония. При этом этот тип считается самым современным средством противовоздушной обороны в мире на сегодняшний день.

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"Производство одной ракеты Patriot занимает годы, а это означает, что украинское производство этих ракет не будет налажено в те короткие сроки, которые необходимы", — отметила одна из аналитиков издания, напомнив также о строгом контроле со стороны США за соблюдением технологий производства.

Кроме того, цепочки поставок для текущего производства уже испытывают нагрузку, а запуск новой линии также потребует специализированного оборудования и подготовки персонала, отмечает издание. Оба этих процесса повлияют на сроки реализации проекта.

Еще один нюанс заключается в том, что некоторые компоненты, такие как корпус ракеты, изготавливаются относительно легко, в то время как твердотопливные ракетные двигатели необходимой мощности, небольшие рулевые двигатели, а также системы наведения являются более сложными с промышленной точки зрения.

"Лишь некоторые детали, если таковые вообще имеются, можно было бы приобрести в готовом виде", — говорится в публикации.

Если Украина построит производственное предприятие, ей также придётся решить проблему с созданием сети поставщиков.

Что говорят в Украине

В то же время советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов призвал "не слушать пессимистов" и подчеркнул, что производство ракет Patriot в Украине возможно.

"Вместе с лицензией передаются все технологические карты производственных процессов, проводится обучение специалистов, предоставляются все контакты поставщиков. Нам на помощь приедут консультанты", — пояснил Бескрестнов.

По его словам, единственной проблемой для Украины на данный момент является время, поскольку все связанные с этим процессы могут затянуться на год и более.

Напомним, 8 июля президент США Дональд Трамп объявил, что США предоставят Украине лицензии на производство ракет Patriot.

Кроме того, "Фокус" выяснял, сколько времени может потребоваться Украине на запуск производства Patriot.