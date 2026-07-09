"Буде складним завданням": Bloomberg вказав на нюанси виробництва ракет Patriot в Україні

Організація виробництва американських ракет протиповітряної оборони Patriot в Україні буде мати свої труднощі і не стане ані легким, ані швидким завданням.

Виробництво цих ракет компанії Lockheed Martin Corp., особливо у великих масштабах, буде складним завданням для України. Про це пише видання Bloomberg.

Аналітики медіа вважають, що це передусім залежить від того, який саме тип ракет буде випускати виробнича лінія. Наприклад, якщо йдеться про PAC-3, здатну збивати балістичні ракети і вартість якої становить близько 5 мільйонів доларів за одиницю, то наразі її виробляють лише дві країни у світі: США та Японія. При цьому цей тип вважається найсучаснішим засобом протиповітряного озброєння наразі у світі.

"Виробництво однієї ракети Patriot займає роки, а це означає, що українське виробництво цих ракет не відбудеться в ті короткі терміни, які потрібні", — зауважила одна із аналітикинь видання, нагадавши також про суворий контроль США за дотриманням технологій виробництва.

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Крім того, ланцюги постачання для поточного виробництва вже перебувають під навантаженням, а запуск нової лінії також вимагатиме спеціалізованого обладнання та підготовки персоналу, звертає увагу видання. Обидва процеси вплинуть на час реалізації проєкту.

Ще один нюанс полягає у тому, що деякі компоненти, як-от корпус ракети, відносно легко виготовляються, у той час, як твердопаливні ракетні двигуни необхідної потужності, невеликі рульові двигуни, а також системи наведення є складнішими у промисловому плані.

"Лише деякі деталі, якщо такі взагалі є, можна було б придбати у готовому вигляді", — йдеться у публікації.

Якщо Україна побудує виробниче підприємство, їй також потрібно буде з'ясувати проблему зі створення мережі постачальників.

Що кажуть в Україні

Водночас радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов закликав "не слухати песимістів" і наголосив, що виробництво ракет Patriot в Україні можливе.

"Разом із ліцензією передаються всі технологічні карти виробничих процесів, проводиться навчання фахівців, надаються всі контакти постачальників. На допомогу до нас приїдуть консультанти", — пояснив Бескрестнов.

За його словами, єдиною проблемою наразі для України є час, оскільки всі пов'язані процеси можуть затягнутися на рік і більше.

Нагадаємо, 8 липня президент США Дональд Трамп оголосив, що Америка надасть Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot.

Також Фокус з'ясовував, скільки часу може знадобитися Україні на запуск виробництва Patriot.