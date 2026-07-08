Трамп "передает" Patriot Украине: сколько времени нужно и почему эксперты не спешат радоваться

Заявление Дональда Трампа о готовности передать Украине лицензию на производство ракет для Patriot звучит как прорыв, но военные эксперты советуют не торопиться с оптимизмом. По их оценкам, запуск такого производства может занять от полугода до года, потребует защищенной площадки, дорогостоящих компонентов и не решит проблему российской баллистики в кратчайшие сроки. Более того, за громким обещанием США может скрываться не только помощь Украине, но и попытка переложить ответственность за дефицит ракет на Киев.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов предоставить Украине лицензию на производство ракет для систем Patriot. Об этом он сообщил 8 июля во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО в Анкаре.

По словам Трампа, США планируют показать Украине, как производятся ракеты для Patriot, хотя сам процесс является сложным. Американский президент отметил, что украинцы смогут быстро разобраться с этой технологией, поскольку, по его словам, они "очень изобретательны".

Трамп также якобы пошутил, что после передачи лицензии Киев уже не сможет упрекать Вашингтон в недостаточном объеме помощи, ведь сможет производить ракеты самостоятельно. В то же время он признал, что производителя систем Patriot еще не проинформировали об этом решении, но выразил уверенность, что вопрос будет урегулирован.

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Это заявление прозвучало на фоне острой нехватки ракет для Patriot в Украине. Именно эти комплексы остаются ключевым средством перехвата баллистических ракет, которыми Россия регулярно атакует украинские города.

Сколько времени займет производство ракет для Patriot в Украине

Военный эксперт Олег Жданов считает, что даже в случае передачи Украине лицензии на производство ракет для Patriot быстрого результата ждать не стоит. По его оценке, запуск такого производства может занять не менее года.

"Это займет как минимум год. Особенно если этим снова займется какая-нибудь частная фирма типа Fire Point, то это затянется надолго. А может случиться так же, как с "Фламинго". А если этим займутся государственные предприятия — у нас ведь есть профильное предприятие "Южмаш" — то, если его профинансируют в полном объеме, я думаю, что они за год смогут это наладить", — говорит Фокусу Жданов.

По его словам, производство противоракетных ракет — сложный и дорогостоящий процесс. Одна такая ракета, по оценке эксперта, может стоить около трех миллионов долларов. Отдельная проблема — дефицитные компоненты, в частности вольфрам, необходимый для изготовления сердечника ракеты.

"Самое дорогое и самое дефицитное, что нам понадобится, — это вольфрам. Для изготовления сердечника этой ракеты. Это же летающий лом. Американцы называют его "летающим бревном". Само производство ракеты тоже требует особых условий: она должна за короткий промежуток времени развивать высокую скорость в воздухе", — объясняет эксперт.

В то же время Жданов считает, что получение лицензии даст Украине возможность не только наладить производство, но и в перспективе адаптировать ракету с учетом собственных возможностей.

"Получив лицензию, мы сможем вносить свои изменения, совершенствовать и, возможно, даже немного удешевить производство, компоненты этой ракеты или саму ракету. Но это не сегодня и не сейчас, это перспектива", — отмечает он.

При этом эксперт отмечает: даже собственное производство ракет для Patriot лишь частично решает проблему российской баллистики. По его словам, системы Patriot установлены не во всех городах, находящихся под угрозой ударов.

"Ракета для Patriot частично решает проблему. Хорошо, в Киеве есть Patriot. А что делать Днепру, Запорожью, Харькову, Сумам? У них нет Patriot, и никто завтра не предоставит нам десятки таких комплексов. Ракета — это очень хорошо, ее нужно производить на перспективу. Но нужна еще и наша баллистика", — говорит Жданов.

По его мнению, Украина сможет реально сдерживать российские баллистические удары только тогда, когда у нее появятся собственные баллистические ракеты для нанесения ответных ударов по военным и промышленным объектам РФ.

"Чтобы ответить на баллистические ракеты Российской Федерации, нужны наши баллистические ракеты. Если бы на каждую российскую ракету летела хотя бы одна наша баллистическая ракета в ту же Москву, ситуация была бы другой. В Москве более ста военных предприятий или предприятий военно-промышленного комплекса. Там есть что уничтожать", — говорит эксперт.

Жданов отмечает, что лицензия на производство ракет для Patriot является важным шагом, но не может быть единственным ответом на российскую баллистическую угрозу. Украине, по его словам, необходимо параллельно развивать собственные ударные ракетные возможности, чтобы не зависеть от партнеров.

Нужна защищенная площадка и время: почему быстро запустить производство не получится

Военный эксперт, обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко также считает, что даже в случае получения лицензии Украина не сможет быстро запустить производство ракет для Patriot. По его словам, главным вопросом станет не только передача технологий, но и безопасное размещение самого производства.

"Если мы не найдем подходящую площадку для размещения этого производства, а оно не маленькое, разместить его под землей, в максимально защищенном месте, то придется размещать его в какой-то другой стране, более безопасной", — объясняет Фокусу Коваленко.

По его словам, речь идет о высокотехнологичном производстве, которое необходимо будет интегрировать на конкретном украинском предприятии или отдельной площадке. Отдельным фактором станет бюрократическая составляющая, которая также может повлиять на сроки.

"Это займет время. Думаю, что в целом на все потребуется где-то до года. Примерно год уйдет только на организацию такого производства. В лучшем случае, по самым оптимистичным прогнозам, это полгода. А затем уже выход на серийное производство. И это также очень сложный путь", — говорит эксперт.

Коваленко подчеркивает, что Украине в первую очередь нужны ракеты PAC-3. По его словам, помимо США, единственным лицензионным производителем таких ракет в мире является Япония. И именно японский пример, по его мнению, показывает, насколько сложно быстро нарастить производство даже для страны с развитой промышленностью.

"В Японии производство размещено на базе Mitsubishi Industries — это достаточно развитая корпорация с высокотехнологичным производством. Но они производят в год от 60 до 70 ракет. А мы понимаем, что 60 ракет нам понадобится всего за одну ночь, чтобы перехватить всю ту баллистическую ракетную технику, которая летит на нас", — отмечает Коваленко.

По его словам, вопрос заключается не только в том, сможет ли Украина наладить такое производство, но и в том, насколько удастся его расширить. Ведь даже в США объемы производства остаются ограниченными.

"Если нам удастся наладить производство так, чтобы выпускать хотя бы 60–70 ракет в месяц, то в некотором смысле это будет даже лучше, чем в США. Потому что Lockheed Martin, основной производитель ракет PAC-3 для ЗРК Patriot в США, выпускает 650–700 ракет в год. То есть это примерно 60–70 в месяц", — объясняет обозреватель.

В то же время Коваленко считает, что даже несмотря на длительные сроки запуска, лицензионное производство ракет для Patriot может стать важным стратегическим шагом для Украины. В будущем это позволит использовать ракеты не только для собственных нужд, но и в рамках соглашений с партнерами.

"Мы можем использовать это как для своих нужд, так и, возможно, для экспортных нужд наших партнеров. Или можем договориться с партнерами, чтобы они передали нам свои нетронутые запасы этих ракет, а в будущем мы рассчитывались бы за эти запасы уже производством у себя", — говорит он.

По мнению Коваленко, это стало бы важным шагом для укрепления украинской противовоздушной обороны, хотя и не в краткосрочной перспективе. В то же время он подчеркивает, что лицензионное производство Patriot не должно заменить развитие собственной ракетной программы.

"Это действительно очень важный шаг вперед в укреплении нашей противовоздушной обороны, хотя и не в краткосрочной перспективе. Но при этом не следует забывать о развитии собственной ракетной программы, способной перехватывать баллистические ракеты. Одно другому не должно мешать", — считает Коваленко.

Политическое заявление или ловушка для Украины: что может скрываться за словами Трампа о Patriot

Военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев считает, что заявление Дональда Трампа о возможной передаче Украине лицензии на производство ракет для Patriot может быть не только практическим решением, но и политическим сигналом. По его словам, такой шаг следует рассматривать как элемент военно-политического давления на Россию.

"Скорее всего, речь идет о политическом заявлении. То есть как об элементе военно-политического давления на Россию. Таким заявлением они лишают РФ последнего рычага давления на Украину — баллистику", — говорит Фокусу Снегирев.

По его словам, и Украина, и Россия понимают, что вокруг темы войны усиливается политическое давление. Поэтому заявление о лицензии может касаться не столько немедленного запуска производства, сколько исторической перспективы и дальнейших шагов США по укреплению обороноспособности Украины.

"Если война может прекратиться к условному октябрю, то можно предположить, что речь идет об исторической перспективе — о дальнейших шагах Соединенных Штатов по укреплению обороноспособности Украины", — поясняет эксперт.

Снегирев также согласен с оценками предыдущих экспертов, что практическое развертывание такого производства не может быть быстрым. Речь идет о полном производственном цикле, компонентах, в частности производстве твердого топлива, а также о защищенной площадке, которая должна быть прикрыта системами ПВО или расположена глубоко под землей.

"Это в любом случае займет время. Минимум полгода. Даже если речь идет о трех месяцах, то возникает вопрос: эти три месяца они будут безнаказанно нас избивать? Поэтому еще раз подчеркиваю: это вопрос исторической перспективы", — отмечает Снегирев.

В то же время эксперт не исключает, что под заявлением о передаче лицензии Украине может подразумеваться не обязательно размещение производства именно на украинской территории. Наиболее вероятным вариантом он называет Польшу.

"Скорее всего, речь может идти о польском производителе. Это наиболее вероятный вариант — размещение производства в Польше. Все-таки это страна НАТО, ее территория не подвергается ударам российской баллистики, а логистика позволяет достаточно быстро перебрасывать противоракетные ракеты", — говорит он.

Снегирев выделяет два возможных аспекта этого заявления. Первый — военно-политическое давление на Россию. Второй — демонстрация того, что Трамп якобы занимает проукраинскую позицию и готов пойти на передачу Украине лицензии.

Однако, по словам эксперта, в этом решении могут быть и риски для Украины. Он обращает внимание на слова Трампа о том, что после передачи лицензии Киев уже не сможет "упрекать Вашингтон в недостаточной помощи". По мнению Снегирева, это может стать способом переложить ответственность за дефицит ракет на саму Украину.

"Они передали лицензию — и их уже не интересует, сколько ты выпустил: сто, двести или триста. Они прекрасно понимают ограниченные возможности производства. Но с другой стороны, они используют риторику Зеленского, связанную с постоянными обвинениями в адрес США. Больше аргументировать будет нечем", — объясняет эксперт.

По его словам, проблема заключается в том, что даже у США ограниченные возможности по производству таких ракет, а Украине для полноценной защиты от массированных ударов требуются значительно большие объемы.

"За год американский ВПК выпускает около 500 таких ракет. А нам нужно до 300 ракет в месяц, чтобы перехватывать 150 российских ракет. И если США передадут лицензию, они могут сказать: "Мы дали вам возможность производить, теперь это ваша ответственность", — говорит Снегирев.

Эксперт считает, что передача лицензии может стать важным шагом на будущее, однако она не решит проблему нехватки ракет в краткосрочной перспективе и не заменит текущую потребность Украины в готовых средствах противоракетной обороны.

Ранее Фокус писал, что от российского ракетного потенциала можно защититься с помощью других систем противоракетной обороны, существующих в мире, помимо Patriot. Например, существует израильская система Arrow, способная сбить "Искандер", причем на землю не упадет ни одного обломка, поскольку взрыв происходит в космосе.