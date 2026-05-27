Польша получила предварительное разрешение от США на производство ракет Patriot, — Томчик

Польша получила предварительное разрешение от Государственного департамента США на производство ракет PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot на польском оборонном предприятии.

Эта новость появилась на фоне переговоров о численности американских войск в Польше, сообщает Wyborcza со ссылкой на заявление заместителя министра национальной обороны Цезари Томчика.

В ходе недавней поездки в США он встретился, среди прочих, с советником президента Дональда Трампа по национальной безопасности и заместителем председателя Совета национальной безопасности Эндрю Бейкером.

"Изначально американцы скептически относились к возможности польского производства ракет PAC-3 для противотанковых комплексов Patriot. После нашего визита, я думаю, все открыто", — уверен чиновник.

Помимо производства ракет PAC-3 MSE, говорит Томчик, Польша также начнет производство противотанковых управляемых ракет Hellfire и ракет для системы HIMARS на аналогичных условиях.

Замминистра также объявил о подписании соглашения о создании сервисного центра для танков Abrams. Польские предприятия в Познани и Демблине будут обслуживать не только польские вооруженные силы, но и всю армию США в Европе.

Польша уже инвестировала в истребители F-35, вертолеты Apache, системы HIMARS и Patriot и планирует расширить базу обслуживания всей этой техники.

Неразбериха вокруг развертывания очередной ротации американских войск в Польше возобновила двусторонние контакты. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, среди прочих, провел переговоры с коллегой из США Питом Хегсетом.

По словам польского чиновника, его страна является одним из наиболее серьезно рассматриваемых направлений в качестве базы для производства ракет для систем ПВО и прочих вооружений по американским технологиям.

Пока неизвестно, как будет происходить производство, каков будет масштаб передачи технологий и сколько новых компетенций это обеспечит оборонной промышленности страны, производящей американские ракеты.

Отмечается, что возможность производства ракет PAC-3 востребована не только Польшей, но и странами, которые гораздо дольше эксплуатируют системы Patriot, такими как Нидерланды и Германия, упомянутые министром национальной обороны.

Тем временем президент Украины написал письмо президенту США Дональду Трампу, в котором сообщил о критической нехватке ракет для Patriot.

