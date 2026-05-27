Зеленский направил срочное письмо Трампу: СМИ раскрыли, о чем он попросил лидера США

Президент Украины Владимир Зеленский направил Дональду Трампу срочное письмо, в котором предупредил о критической ситуации с противоракетной обороной Украины. Из-за постоянных массированных обстрелов России запасов ракет для систем Patriot становится все меньше, а украинские власти опасаются, что без новых поставок защитить небо над страной будет значительно сложнее.

Как говорится в эксклюзивном материале издания Kyiv Independent, в своем обращении Зеленский отметил, что именно Соединенные Штаты остаются главным партнером Украины в сфере защиты от баллистических ракет. По данным издания, письмо было передано в Белый дом, а также спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и членам Конгресса через посольство Украины в США. В нем президент прямо заявляет, что нынешних темпов поставок вооружения уже недостаточно.

В общем, в этом письме Зеленский объяснил, что в вопросах обычной противовоздушной обороны Украина рассчитывает на помощь союзников, однако когда речь идет именно о перехвате баллистических ракет, ключевую роль играют американские системы Patriot. Именно поэтому Киев просит Вашингтон ускорить поставки ракет PAC-3 и дополнительных комплексов ПВО.

Відео дня

Более того, украинские чиновники, с которыми пообщалось издание, признают, что ситуация с противобаллистической обороной становится все сложнее. По их словам, запасы ракет-перехватчиков сокращаются быстрее из-за регулярных комбинированных атак России.

Отдельно в обращении говорится о проблемах с программой PURL, через которую союзники могут закупать американское вооружение для Украины. Зеленский отмечает, что нынешний механизм поставки не соответствует реальному уровню угрозы, ведь Россия значительно нарастила количество ракетных и дроновых ударов.

"Я, от имени украинского народа, уважительно прошу президента и Конгресс США продолжать сотрудничество и помочь нам обеспечить безопасность этого жизненно важного инструмента защиты от российского террора — ракеты Patriot PAC-3 и дополнительные системы — для остановки российских баллистических ракет и других российских ракетных атак", — говорится в письме.

В общем, серьезное беспокойство в Киеве вызвали последние масштабные атаки России. Только в ночь на 24 мая РФ выпустила по Украине 90 ракет и около 600 дронов, из-за чего украинская ПВО работала практически непрерывно, а запасы ракет-перехватчиков начали еще быстрее сокращаться.

Также издание напомнило, что еще в апреле Владимир Зеленский поручил командующему Воздушных сил Николаю Олещуку срочно связаться с партнерами по ускорению поставок Patriot и других систем ПВО. В общем, еще тогда власти предупреждали, что запас американских ракет для перехвата воздушных целей приближается к критическому пределу.

Тем временем Москва продолжает не только усиливать обстрелы, но и открыто угрожать новыми ударами по Киеву. Так, на днях в России заявили о подготовке очередной волны дальнобойных атак, объяснив это "ответом" на удар по оккупированной Луганской области. Кроме того, о намерениях своего государства ударить по украинским "центрам принятия решений" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время разговора с госсекретарем США Марко Рубио.

И все же, несмотря на сложную ситуацию, Зеленский в своем письме отметил, что большинство российских ракет можно сбивать, если Украина будет иметь достаточно современных систем ПВО и стабильную поддержку союзников.

Недавно американское издание The Washington Post писало, что Украина почти полностью исчерпала ракеты PAC-3 для систем Patriot, которые используют для перехвата "Кинжалов" и "Искандеров".

Кроме того, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснял, что Украина сталкивается с дефицитом ракет для систем ПВО Patriot, NASAMS и IRIS-T после массированных российских атак. У части подразделений пусковые установки имеют ограниченный запас боеприпасов.