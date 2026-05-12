"Кинжалы" сбивать нечем: Украина почти исчерпала запас ракет PAC-3 для Patriot, — WP

Европейские союзники США обеспокоены, что война с Ираном истощает американские запасы высокоточного оружия и может повлиять на поставки вооружения Украине. В частности, Украина почти полностью исчерпала ракеты PAC-3 для систем Patriot, которые используют для перехвата "Кинжалов" и "Искандеров".

Об этом сообщило американское издание The Washington Post со ссылкой на дипломатов, чиновников и помощников конгрессменов.

По данным источников, из-за боевых действий на Ближнем Востоке США быстро расходуют запасы высокоточного оружия, а поставки американского вооружения союзникам уже задерживаются.

Администрация Дональда Трампа официально не перенаправляла Украине оружие на нужды войны с Ираном. В то же время европейские страны опасаются, что дефицит американских вооружений может вызвать новые задержки для Киева.

Речь идет о программе PURL, через которую европейские государства покупают для Украины американское вооружение, в частности ракеты для систем ПВО Patriot. Программу создали в прошлом году при посредничестве НАТО, чтобы обеспечить Украину оружием, которое могут предоставить только США.

Відео дня

Однако в последние месяцы некоторые европейские столицы стали скептически относиться к этой схеме.

"Европейцы колеблются, потому что растет недоверие и неопределенность относительно того, что будет с деньгами", — сказал один из европейских чиновников.

По его словам, взносы в программу продолжаются, но их немного.

По данным WP, Украина почти полностью осталась без ракет PAC-3 для Patriot, кроме небольшого количества, которое экономят по стране. Именно эти ракеты нужны для перехвата баллистических и гиперзвуковых ракет, включая российские "Кинжалы" и "Искандеры".

Ранее США просили несколько европейских стран передать Украине собственные запасы Patriot, однако часть государств отказалась из-за опасений ослабить собственную оборону. Министр обороны Украины Михаил Федоров в апреле заявлял, что новое финансирование программы PURL является "чрезвычайно важным" для закупки ракет-перехватчиков.

Кроме того, в Европе возникли вопросы относительно использования средств программы. Как пишет издание, Пентагон сообщил Конгрессу, что планирует использовать 750 миллионов долларов из фонда PURL для пополнения собственных запасов оружия, а не для новых поставок Украине.

На этом фоне в Европе также продолжаются дискуссии относительно дальнейших закупок американского оружия. Один из дипломатов заявил, что ситуация "усложняет аргументы в пользу того, чтобы оставлять двери открытыми для американского оружия", пока Европа наращивает собственное перевооружение.

Ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что Украина сталкивается с дефицитом ракет для систем Patriot, NASAMS и IRIS-T после серии массированных российских атак. По его словам, часть пусковых установок в подразделениях остается "полупустой", а военные вынуждены просить даже небольшие партии ракет для пополнения запасов.

5 мая США согласовали потенциальную продажу Украине дальнобойных авиабомб JDAM-ER и сопутствующего оборудования на сумму 373,6 миллиона долларов. В пакет должны войти хвостовые комплекты для JDAM, программное обеспечение, запчасти и техническая поддержка, а основным подрядчиком определили компанию Boeing.