"Кинджали" збивати нічим: Україна майже вичерпала запас ракет PAC-3 для Patriot, — WP

Європейські союзники США занепокоєні, що війна з Іраном виснажує американські запаси високоточної зброї та може вплинути на постачання озброєння Україні. Зокрема, Україна майже повністю вичерпала ракети PAC-3 для систем Patriot, які використовують для перехоплення “Кинджалів” та “Іскандерів”.

Про це повідомило американське видання The Washington Post із посиланням на дипломатів, чиновників і помічників конгресменів.

За даними джерел, через бойові дії на Близькому Сході США швидко витрачають запаси високоточної зброї, а поставки американського озброєння союзникам уже затримуються.

Адміністрація Дональда Трампа офіційно не перенаправляла Україні зброю на потреби війни з Іраном. Водночас європейські країни побоюються, що дефіцит американських озброєнь може спричинити нові затримки для Києва.

Йдеться про програму PURL, через яку європейські держави купують для України американське озброєння, зокрема ракети для систем ППО Patriot. Програму створили торік за посередництва НАТО, щоб забезпечити Україну зброєю, яку можуть надати лише США.

Однак останніми місяцями деякі європейські столиці стали скептичніше ставитися до цієї схеми.

“Європейці вагаються, бо зростає недовіра й невизначеність щодо того, що буде з грошима”, — сказав один із європейських чиновників.

За його словами, внески до програми продовжуються, але їх небагато.

За даними WP, Україна майже повністю залишилася без ракет PAC-3 для Patriot, окрім невеликої кількості, яку економлять по країні. Саме ці ракети потрібні для перехоплення балістичних і гіперзвукових ракет, включно з російськими “Кинджалами” та “Іскандерами”.

Раніше США просили кілька європейських країн передати Україні власні запаси Patriot, однак частина держав відмовилася через побоювання послабити власну оборону. Міністр оборони України Михайло Федоров у квітні заявляв, що нове фінансування програми PURL є “надзвичайно важливим” для закупівлі ракет-перехоплювачів.

Крім того, у Європі виникли питання щодо використання коштів програми. Як пише видання, Пентагон повідомив Конгрес, що планує використати 750 мільйонів доларів із фонду PURL для поповнення власних запасів зброї, а не для нових поставок Україні.

На цьому тлі в Європі також тривають дискусії щодо подальших закупівель американської зброї. Один із дипломатів заявив, що ситуація “ускладнює аргументи на користь того, щоб залишати двері відкритими для американської зброї”, поки Європа нарощує власне переозброєння.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що Україна стикається з дефіцитом ракет для систем Patriot, NASAMS та IRIS-T після серії масованих російських атак. За його словами, частина пускових установок у підрозділах залишається “напівпорожньою”, а військові змушені просити навіть невеликі партії ракет для поповнення запасів.

5 травня США погодили потенційний продаж Україні далекобійних авіабомб JDAM-ER і супутнього обладнання на суму 373,6 мільйона доларів. До пакета мають увійти хвостові комплекти для JDAM, програмне забезпечення, запчастини та технічна підтримка, а основним підрядником визначили компанію Boeing.