Пускові установки "напівпорожні": Ігнат заявив про дефіцит ракет для ППО

Україна стикається з дефіцитом ракет для систем ППО Patriot, NASAMS та IRIS-T після масованих російських атак. У частини підрозділів пускові установки мають обмежений запас боєприпасів.

Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

“Сьогодні ми опинилися “на голодному пайку” щодо ракет через певні проблеми з постачанням”, — сказав Ігнат.

За його словами, представники Повітряних сил постійно працюють у форматі “Рамштайн” та інших переговорних групах і змушені просити навіть по 5–10 ракет до систем PAC-3, NASAMS та IRIS-T через великі витрати боєприпасів.

Ігнат пояснив, що значне виснаження запасів пов’язане з інтенсивними російськими ударами взимку. За його словами, Україна пережила 15 великих масованих атак по енергетичній інфраструктурі, через що запаси ракет потребують термінового поповнення.

Він також звернув увагу на зростання світового попиту на системи ППО та боєприпаси через конфлікт на Близькому Сході.

“Сьогодні пускові установки, які перебувають у складі певних підрозділів і батарей, напівпорожні — це ще м’яко кажучи”, — наголосив Ігнат.

За словами представника Повітряних сил, командування змушене розосереджувати наявні ракети та сили між регіонами, щоб забезпечити мінімальний рівень захисту по всій країні. Водночас він зазначив, що українські військові мають унікальний досвід використання сучасних систем ППО, дронів-перехоплювачів та винищувачів F-16 в умовах повномасштабної війни.

5 травня США схвалили можливий продаж Україні далекобійних авіабомб JDAM-ER та супутнього обладнання на 373,6 млн доларів. До пакета увійдуть комплекти хвостових частин для JDAM, програмне забезпечення, запасні частини та технічна підтримка, а головним підрядником виступить Boeing.

Також у квітні Британія передала Україні першу партію важких дронів Windracers ULTRA, які входять до пакета зі 120 тисяч безпілотників. У мережі також показали кадри польоту дрона біля лінії фронту: він може перевозити до 150 кг вантажу на відстань до 2 тисяч км.