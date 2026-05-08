Пусковые установки "полупустые": Игнат заявил о дефиците ракет для ПВО

Украина сталкивается с дефицитом ракет для систем ПВО Patriot, NASAMS и IRIS-T после массированных российских атак. У части подразделений пусковые установки имеют ограниченный запас боеприпасов.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Укринформ.

"Сегодня мы оказались "на голодном пайке" по ракетам из-за определенных проблем с поставками", — сказал Игнат.

По его словам, представители Воздушных сил постоянно работают в формате "Рамштайн" и других переговорных группах и вынуждены просить даже по 5-10 ракет к системам PAC-3, NASAMS и IRIS-T из-за больших затрат боеприпасов.

Игнат объяснил, что значительное истощение запасов связано с интенсивными российскими ударами зимой. По его словам, Украина пережила 15 крупных массированных атак по энергетической инфраструктуре, из-за чего запасы ракет нуждаются в срочном пополнении.

Он также обратил внимание на рост мирового спроса на системы ПВО и боеприпасы из-за конфликта на Ближнем Востоке.

"Сегодня пусковые установки, которые находятся в составе определенных подразделений и батарей, полупустые — это еще мягко говоря", — подчеркнул Игнат.

По словам представителя Воздушных сил, командование вынуждено рассредоточивать имеющиеся ракеты и силы между регионами, чтобы обеспечить минимальный уровень защиты по всей стране. В то же время он отметил, что украинские военные имеют уникальный опыт использования современных систем ПВО, дронов-перехватчиков и истребителей F-16 в условиях полномасштабной войны.

5 мая США одобрили возможную продажу Украине дальнобойных авиабомб JDAM-ER и сопутствующего оборудования на 373,6 млн долларов. В пакет войдут комплекты хвостовых частей для JDAM, программное обеспечение, запасные части и техническая поддержка, а главным подрядчиком выступит Boeing.

Также в апреле Британия передала Украине первую партию тяжелых дронов Windracers ULTRA, которые входят в пакет из 120 тысяч беспилотников. В сети также показали кадры полета дрона у линии фронта: он может перевозить до 150 кг груза на расстояние до 2 тысяч км.