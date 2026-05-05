США согласовали продажу Украине дальнобойных боеприпасов JDAM-ER на $373,6 млн: что известно

5 мая Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине авиабомб расширенной дальности типа Joint Direct Attack Munitions — Extended Range (JDAM-ER).

Правительство Украины обратилось к США с просьбой приобрести 1 200 комплектов хвостовых частей для боеприпасов совместного прямого удара (JDAM) типа KMU-572, а также 332 комплекта хвостовых частей для JDAM типа KMU-556. Об этом говорится на официальном сайте Госдепа США.

Кроме того, в пакет общей стоимостью 373,6 миллиона долларов США войдут:

системы детонаторов FMU-139;

оборудование для обслуживания JDAM;

запасные части и ремонтные комплекты;

расходные материалы и аксессуары;

услуги ремонта и возврата;

программное обеспечение для вооружения;

техническая документация;

транспортная поддержка;

инженерные, технические и логистические услуги;

исследования и оценка;

другие элементы логистической и программной поддержки.

В сообщении Госдепа США говорится, что такая продажа призвана улучшить оборонной способности Украины, в частности усилит ее противовоздушную оборону и устойчивость против будущих угроз.

"Украина не будет иметь трудностей с внедрением этих товаров и услуг в свои вооруженные силы", — говорится в публикации.

Указано также, что главным подрядчиком выступит Boeing.

Что известно о боеприпасах JDAM-ER

Боеприпас JDAM-ER Фото: Из открытых источников

Украина уже получала ранее со стороны Америки тяжелые авиабомбы JDAM-ER. В феврале 2025 года издание The Aviationist сообщало, что Вооруженные силы еще с 2023 года активно используют авиабомбы JDAM-ER весом 226 килограммов, однако впоследствии появилось подтверждение разработки специально для Воздушных сил более мощных боеприпасов весом 453 килограмма.

Joint Direct Attack Munition представляет собой комплект специального оборудования для неуправляемых бомб, который делает из них управляемые боеприпасы. Версия Extended Range предполагает, что боеприпас способен долететь на расстояние до более 70 километров.

