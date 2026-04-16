Получит название "Геническ": Нидерланды передадут Украине противоминный корабль класса Alkmaar (видео)

Украина получит уже пятый по счету корабль в формируемом противоминном флоте. Его назовут "Геническ".

Нидерланды полностью подготовят экипаж и уже в июне этого года передадут корабль Украине. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства во время визита в Нидерланды встретился с премьер-министром Робом Йеттеном. Политики обсудили процесс тренировки украинских военных, обучающихся в Нидерландах на корабле класса Alkmaar.

Страна завершит подготовку экипажа, после чего передаст корабль Украине, отметил Зеленский. Тогда судно назовут в честь утраченного в июне 2022 года у Кинбурнской косы украинского судна, выполнявшего боевую задачу.

По словам президента, Нидерланды передают Украине уже второй по счету такой корабль. В общем их уже пять и они в будущем будут частью противоминного флота, который формирует Украина.

Відео дня

"Это уже пятый корабль в нашем будущем противоминном флоте и второй именно от Нидерландов", — подчеркнул Зеленский.

Как говорится в открытых источниках, противоминные корабли класса Alkmaar (или же "минные охотники") — класс судов, разработанный на основе соглашения ВМС Бельгии, Франции и Нидерландов. Всего для трех флотов этих стран было построено в течение 1980-1990-х годов 35 таких кораблей.

Стоит заметить, что в 2023 году Нидерланды анонсировали передачу Украине всего трех противоминных кораблей класса Alkmaar. Сообщалось, что страна сможет их использовать через 2 года.

