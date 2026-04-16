Отримає назву "Генічеськ": Нідерланди передадуть Україні протимінний корабель класу Alkmaar (відео)

Україна отримає вже п'ятий за рахунком корабель у протимінному флоті, що формується. Його назвуть "Генічеськ".

Нідерланди повністю підготують екіпаж і вже в червні цього року передадуть корабель Україні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави під час візиту до Нідерландів зустрівся із прем’єр-міністром Робом Єттеном. Політики обговорили процес тренування українських військових, що навчаються у Нідерландах на кораблі класу Alkmaar.

Країна завершить підготовку екіпажу, після чого передасть корабель Україні, зазначив Зеленський. Тоді судно назвуть на честь втраченого у червні 2022 року біля Кінбурнської коси українського судна, що виконував бойове завдання.

За словами президента, Нідерланди передають Україні вже другий за рахунком такий корабель. Загалом їх вже п'ять і вони у майбутньому будуть частиною протимінного флоту, що формує Україна.

"Це вже п’ятий корабель у нашому майбутньому протимінному флоті та другий саме від Нідерландів", — підкреслив Зеленський.

Як йдеться у відкритих джерелах, протимінні кораблі класу Alkmaar (або ж "мінні мисливці") — клас суден, розроблений на основі угоди ВМС Бельгії, Франції та Нідерландів. Загалом для трьох флотів цих країн було споруджено упродовж 1980-1990-х років 35 таких кораблів.

Варто зауважити, що у 2023 році Нідерланди анонсували передання Україні загалом трьох протимінних кораблів класу Alkmaar. Повідомлялося, що країна зможе їх використовувати через 2 роки.

Нагадаємо, агентство Reuters писало, що Зеленський у Нідерландах отримав премію "Чотири свободи" за боротьбу України.

Також Фокус розповідав, як під час пресконференції у Нідерландах перекладач Зеленського потрапив у конфуз.