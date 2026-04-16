Зеленський у Нідерландах отримав премію "Чотири свободи" за боротьбу України

Президент України Володимир Зеленський у Нідерландах отримав міжнародну премію Four Freedoms Award, яку присудили українському народу за стійкість і боротьбу проти російської агресії. Під час церемонії в Мідделбурзі були присутні король Віллем-Александр і прем’єр-міністр Роб Єттен.

Президент Володимир Зеленський у четвер вшанував хвилиною мовчання жертв масштабних нічних російських повітряних атак, приймаючи від імені українського народу Міжнародну нагороду чотирьох свобод за мужність, виявлену в роки війни повідомили Reuters.

Натхненням для вручення нагороди, яку вручили в Нідерландах, стала промова президента США Франкліна Д. Рузвельта 1941 року, в якій він виклав чотири основні права людини: свободу слова та вираження поглядів, свободу віросповідання, свободу від злиднів та свободу від страху.

Фонд Рузвельта заявив, що премія 2026 року вручена Зеленському та українському народу як "визнання їхньої мужньої боротьби за нашу свободу та демократію за надзвичайно складних обставин". Посилаючись на труднощі, які переживає народ України, Зеленський сказав, що свободу жити без страху не можна сприймати як належне.

"Цієї фундаментальної свободи нам досі бракує. Свободи від руїн, свободи від тих, хто несе руїни, свободи від тих, хто прагне знищити все, що має значення для нормальних людей", — сказав він.

Назвавши президента Росії Володимира Путіна глобальною загрозою, він закликав міжнародну спільноту продовжувати військову, політичну та правову підтримку України.

На церемонії в історичному південному місті Мідделбург були присутні король Нідерландів Віллем-Олександр та прем'єр-міністр Роб Єттен. Родина Рузвельта має коріння в Нідерландах, і його онука Анна Рузвельт була присутня на заході. Вона заявила, що війна в Україні показує, що боротьба за свободу сьогодні така ж жива, як і 80 років тому.

Серед інших лауреатів 2026 року були Комітет захисту журналістів, премія за свободу слова та активістка Жізель Пеліко. Організація заявила, що ім'я лауреата нагороди "За свободу віросповідання" не може бути названо з міркувань безпеки. Чилійська активістка Ісідора Урібе Сілва отримала нагороду за свободу від злиднів.

Серед минулих лауреатів нагород — колишній Генеральний секретар ООН Кофі Аннан, колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель, тибетський духовний лідер Далай-лама та покійний президент Південної Африки Нельсон Мандела.

