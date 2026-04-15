"Я не шкодую": Зеленський пояснив скандальну заяву про Орбана

Український президент заявив, що не шкодує про свої слова щодо Віктора Орбана. Він розповів, що мав на увазі, коли сказав їх.

Президент України Володимир Зеленський пояснив свої слова на адресу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, які у світі назвали погрозами. Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю німецькому ZDF.

Журналістка запитала українського президента, чи шкодує він про свої слова щодо Віктора Орбана.

"Ви погрожували Віктору Орбану і сказали, що передасте його адресу. Ви шкодуєте про це, пане Зеленський. Вас дуже критикували за це", — спитала журналістка.

У відповідь Володимир Зеленський сказав, що це була, можливо, емоційна, але відкрита заява.

"Абсолютно. Звісно, я не шкодую. Я мав на увазі щось інше. Я сказав, що ми захищаємо Європу. Я сказав, що ми захищаємося відкрито і чесно. Можливо, емоційно, але це теж була відкритість. Я повторю це ще раз, якщо потрібно. Якщо ми боремося за Європу і захищаємо Європу, а Європа вважає, що ми захищаємо Європу нашими втратами, втратами нашого народу і без зброї, на яку виділили 90 мільярдів. Якщо у нас цього немає, як ми це зробимо? Як ми можемо захищатися? Тоді я маю сказати.Тоді я дам номер телефону та адресу Орбана хлопцям на фронті. Тоді нехай вони запитають Орбана, чому він блокує ці гроші. Тож нехай він пояснить їм. Вони ж захищають його і його дім теж. Чому він так робить?" — сказав Володимир Зеленський.

Також український президент заявив, що Віктор Орбан намагався посіяти ненависть між народами України та Угорщини, але це йому не допомогло виграти вибори.

"Найважливіше в цій історії – не можна будувати на політиці ненависті, будувати вибори і здобувати перемогу. Так не виграєш. Результат очевидний. Він намагався розпалити ненависть не лише до мене особисто, а й ненависть одного народу до іншого народу. На цьому нічого не збудуєш. Це була велика помилка", — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що 5 березня Володимир Зеленський під час брифінгу відреагував на можливе блокування кредиту в 90 млрд євро з боку ЄС і заявив, що українські військові можуть особисто пояснити прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану важливість цієї допомоги. Він додав, що сподівається, жодна особа в ЄС не буде блокувати фінансування, інакше Україна надасть її адресу Збройним силам для "спілкування своєю мовою".

Натомість прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про нібито погрози президента України Володимира Зеленського, які стосувалися не лише його особисто, а всієї країни. За словами Орбана, між Будапештом і Києвом виникла напруженість через транзит нафти, яку він назвав власністю Угорщини, і через дії України, що він охарактеризував як "нафтову блокаду".