"Я не жалею": Зеленский объяснил скандальное заявление об Орбане

Украинский президент заявил, что не жалеет о своих словах в отношении Виктора Орбана. Он рассказал, что имел в виду, когда сказал их.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил свои слова в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которые в мире назвали угрозами. Соответствующее заявление он сделал в интервью немецкому ZDF.

Журналистка спросила украинского президента, жалеет ли он о своих словах относительно Виктора Орбана.

"Вы угрожали Виктору Орбану и сказали, что передадите его адрес. Вы жалеете об этом, господин Зеленский. Вас очень критиковали за это", — спросила журналистка.

В ответ Владимир Зеленский сказал, что это было, возможно, эмоциональное, но открытое заявление.

"Абсолютно. Конечно, я не жалею. Я имел в виду нечто другое. Я сказал, что мы защищаем Европу. Я сказал, что мы защищаемся открыто и честно. Возможно, эмоционально, но это тоже была открытость. Я повторю это еще раз, если нужно. Если мы боремся за Европу и защищаем Европу, а Европа считает, что мы защищаем Европу нашими потерями, потерями нашего народа и без оружия, на которое выделили 90 миллиардов. Если у нас этого нет, как мы это сделаем? Как мы можем защищаться? Тогда я должен сказать. Тогда я дам номер телефона и адрес Орбана ребятам на фронте. Тогда пусть они спросят Орбана, почему он блокирует эти деньги. Пусть он объяснит им. Они же защищают его и его дом тоже. Почему он так делает?" — сказал Владимир Зеленский.

Также украинский президент заявил, что Виктор Орбан пытался посеять ненависть между народами Украины и Венгрии, но это ему не помогло выиграть выборы.

"Самое важное в этой истории — нельзя строить на политике ненависти, строить выборы и одерживать победу. Так не выиграешь. Результат очевиден. Он пытался разжечь ненависть не только ко мне лично, но и ненависть одного народа к другому народу. На этом ничего не построишь. Это была большая ошибка", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что 5 марта Владимир Зеленский во время брифинга отреагировал на возможное блокирование кредита в 90 млрд евро со стороны ЕС и заявил, что украинские военные могут лично объяснить премьер-министру Венгрии Виктору Орбану важность этой помощи. Он добавил, что надеется, ни одно лицо в ЕС не будет блокировать финансирование, иначе Украина предоставит ее адрес Вооруженным силам для "общения на своем языке".

Зато премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о якобы угрозах президента Украины Владимира Зеленского, которые касались не только его лично, а всей страны. По словам Орбана, между Будапештом и Киевом возникла напряженность из-за транзита нефти, которую он назвал собственностью Венгрии, и из-за действий Украины, которые он охарактеризовал как "нефтяную блокаду".