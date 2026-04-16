Зеленский в Нидерландах получил премию "Четыре свободы" за борьбу Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в Нидерландах получил международную премию Four Freedoms Award, которую присудили украинскому народу за стойкость и борьбу против российской агрессии. Во время церемонии в Мидделбурге присутствовали король Виллем-Александр и премьер-министр Роб Йеттен.

Президент Владимир Зеленский в четверг почтил минутой молчания жертв масштабных ночных российских воздушных атак, принимая от имени украинского народа Международную награду четырех свобод за мужество, проявленное в годы войны сообщили Reuters.

Вдохновением для вручения награды, которую вручили в Нидерландах, стала речь президента США Франклина Д. Рузвельта 1941 года, в которой он изложил четыре основных права человека: свободу слова и выражения взглядов, свободу вероисповедания, свободу от нищеты и свободу от страха.

Фонд Рузвельта заявил, что премия 2026 года вручена Зеленскому и украинскому народу как "признание их мужественной борьбы за нашу свободу и демократию в чрезвычайно сложных обстоятельствах". Ссылаясь на трудности, которые переживает народ Украины, Зеленский сказал, что свободу жить без страха нельзя воспринимать как должное.

Відео дня

"Этой фундаментальной свободы нам до сих пор не хватает. Свободы от руин, свободы от тех, кто несет руины, свободы от тех, кто стремится уничтожить все, что имеет значение для нормальных людей", — сказал он.

Назвав президента России Владимира Путина глобальной угрозой, он призвал международное сообщество продолжать военную, политическую и правовую поддержку Украины.

На церемонии в историческом южном городе Мидделбург присутствовали король Нидерландов Виллем-Александр и премьер-министр Роб Йеттен. Семья Рузвельта имеет корни в Нидерландах, и его внучка Анна Рузвельт присутствовала на мероприятии. Она заявила, что война в Украине показывает, что борьба за свободу сегодня такая же живая, как и 80 лет назад.

Среди других лауреатов 2026 года были Комитет защиты журналистов, премия за свободу слова и активистка Жизель Пелико. Организация заявила, что имя лауреата награды "За свободу вероисповедания" не может быть названо из соображений безопасности. Чилийская активистка Исидора Урибе Силва получила награду за свободу от нищеты.

Среди прошлых лауреатов наград — бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, бывшая канцлер Германии Ангела Меркель, тибетский духовный лидер Далай-лама и покойный президент Южной Африки Нельсон Мандела.

