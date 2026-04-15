"Сложный вопрос": Зеленский ответил, пойдет ли на второй президентский срок

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности баллотироваться на второй срок. В то же время окончательного решения он пока не принял.

Зеленский отметил, что есть ряд факторов, которые будут влиять на принятие финального решения. Об этом глава государства сказал в интервью немецкому ZDF.

На вопрос журналистки о том, готов ли он был бы руководить Украиной в мирное время, если бы украинцы попросили об этом, Зеленский отметил:

"Не факт. Не факт, что да, не факт, что нет. Это зависит от того, когда и как закончится война. И надо спросить людей, хотят ли они этого или нет".

Отдельно он упомянул о том, что у него есть семья, которая не проводит с ним времени вообще.

Президент подчеркнул, что это очень сложный вопрос. По его словам, работа главы государства непростая — он потерял время, которое мог провести с семьей. Поэтому этот вопрос он будет обсуждать с женой и детьми.

Ранее Елена Зеленская, жена Владимира Зеленского, рассказала о том, что решение о том, баллотироваться ли на второй президентский срок, ее муж примет сам.

Ранее украинский политик, капитан ВСУ Юрий Луценко заявил, что Зеленский не может баллотироваться на следующих выборах в Украине из-за ограничений по годам пребывания в должности.

Ранее нардеп "Голоса" Роман Лозинский заявил, что выборы в Украине будут проведены, но только после отмены военного положения. При этом для организации избирательных процессов нужно будет около шести месяцев. В то же время для военных на передовой могут создать специальные участки.

Напомним, что в Верховной Раде готовят комплексный законопроект, который должен определить порядок проведения выборов после завершения войны. По словам Руслана Стефанчука, представить наработанный документ в сессионном зале планируют уже в ближайшее время.

Также Фокус рассказывал, что большинство украинцев убеждено, что граждане, которые незаконно выехали за границу во время войны и не вернулись, не должны иметь права голоса на первых послевоенных выборах.