"Складне питання": Зеленський відповів, чи піде на другий президентський термін

Президент України Володимир Зеленський не відкидає можливості балотуватися на другий термін. Водночас остаточного рішення він наразі не ухвалив.

Зеленський зазначив, що є низка факторів, які впливатимуть на ухвалення фінального рішення. Про це глава держави сказав у інтерв'ю німецькому ZDF.

На питання журналістки про те, чи готовий він був би керувати Україною у мирний час, якби українці попросили про це, Зеленський зазначив:

"Не факт. Не факт, що так, не факт, що ні. Це залежить від того, коли і як закінчиться війна. І треба запитати людей, чи хочуть вони цього, чи ні".

Окремо він згадав про те, що в нього є родина, яка не проводить з ним часу взагалі.

Президент наголосив, що це дуже складне питання. За його словами, робота глави держави непроста — він втратив час, який міг провести з родиною. Тож це питання він буде обговорювати з дружиною та дітьми.

Раніше Олена Зеленська, дружина Володимира Зеленського, розповіла про те, що рішення про те, чи балотуватися на другий президентський термін, її чоловік ухвалить сам.

Раніше український політик, капітан ЗСУ Юрій Луценко заявив, що Зеленський не може балотуватися на наступних виборах в Україні через обмеження за роками перебування на посаді.

Раніше нардеп "Голосу" Роман Лозинський заявив, що вибори в Україні будуть проведені, але лише після скасування воєнного стану. При цьому для організації виборчих процесів потрібно буде близько шести місяців. Водночас для військових на передовій можуть створити спеціальні дільниці.

Нагадаємо, що у Верховній Раді готують комплексний законопроєкт, який має визначити порядок проведення виборів після завершення війни. За словами Руслана Стефанчука, представити напрацьований документ у сесійній залі планують уже найближчим часом.

Також Фокус розповідав, що більшість українців переконана, що громадяни, які незаконно виїхали за кордон під час війни і не повернулися, не повинні мати права голосу на перших післявоєнних виборах.