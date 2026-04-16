Перекладач Зеленського потрапив у конфуз під час пресконференції (відео)

Несподіваний технічний конфуз стався після спільної пресконференції президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа.

Зокрема перекладач забув вимкнути мікрофон, і в ефір потрапили його емоційні слова після завершення заходу. Неформальний вислів було чутно під час завершення трансляції глави держави, але потім його прибрали з відео. Проте курйоз швидко розійшовся у мережі.

Очевидці розповідають, що чули, як перекладач, що супроводжував захід, забув вимкнути мікрофон після завершення офіційної частини. Тож його емоційна реакція на щойно завершений захід потрапила на запис.

Чоловік на відео емоційно прокоментував пресконференцію глави держави.

"Це п*здець! У мене такої пресконференції ще ніколи не було!" — сказав він, завершуючи робочий день.

Відео дня

Обережно: на відео присутня ненормативна лексика!

Перекладач потрапив у курйозну ситуацію під час пресконференції Зеленського.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у Нідерландах отримав міжнародну премію Four Freedoms Award, яку присудили українському народу за стійкість і боротьбу проти російської агресії. Під час церемонії в Мідделбурзі були присутні король Віллем-Александр і прем’єр-міністр Роб Єттен.

Президент Володимир Зеленський у четвер вшанував хвилиною мовчання жертв масштабних нічних російських повітряних атак, приймаючи від імені українського народу Міжнародну нагороду чотирьох свобод за мужність, виявлену в роки війни.

