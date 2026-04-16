Переводчик Зеленского попал в конфуз во время пресс-конференции (видео)

Неожиданный технический конфуз произошел после совместной пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Дика Схоофа.

В частности переводчик забыл выключить микрофон, и в эфир попали его эмоциональные слова после завершения мероприятия. Неформальное высказывание было слышно во время завершения трансляции главы государства, но потом его убрали из видео. Однако курьез быстро разошелся в сети.

Очевидцы рассказывают, что слышали, как переводчик, сопровождавший мероприятие, забыл выключить микрофон после завершения официальной части. Поэтому его эмоциональная реакция на только что завершенное мероприятие попала на запись.

Мужчина на видео эмоционально прокомментировал пресс-конференцию главы государства.

"Это п*здец! У меня такой пресс-конференции еще никогда не было!" — сказал он, завершая рабочий день.

Осторожно: на видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в Нидерландах получил международную премию Four Freedoms Award, которую присудили украинскому народу за стойкость и борьбу против российской агрессии. Во время церемонии в Мидделбурге присутствовали король Виллем-Александр и премьер-министр Роб Йеттен.

Президент Владимир Зеленский в четверг почтил минутой молчания жертв масштабных ночных российских воздушных атак, принимая от имени украинского народа Международную награду четырех свобод за мужество, проявленное в годы войны.

Также президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности баллотироваться на второй срок. В то же время окончательного решения он пока не принял. Зеленский отметил, что есть ряд факторов, которые будут влиять на принятие финального решения.