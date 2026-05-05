США погодили продаж Україні далекобійних боєприпасів JDAM-ER на $373,6 млн: що відомо

5 травня Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні авіабомб розширеної дальності типу Joint Direct Attack Munitions — Extended Range (JDAM-ER).

Уряд України звернувся до США з проханням придбати 1 200 комплектів хвостових частин для боєприпасів спільного прямого удару (JDAM) типу KMU-572, а також 332 комплекти хвостових частин для JDAM типу KMU-556. Про це йдеться на офіційному сайті Держдепу США.

Окрім того, у пакет загальною вартістю 373,6 мільйона доларів США увійдуть:

системи детонаторів FMU-139;

обладнання для обслуговування JDAM;

запасні частини та ремонтні комплекти;

витратні матеріали та аксесуари;

послуги ремонту та повернення;

програмне забезпечення для озброєння;

технічна документація;

транспортна підтримка;

інженерні, технічні та логістичні послуги;

дослідження та оцінка;

інші елементи логістичної та програмної підтримки.

У повідомленні Держдепу США йдеться, що такий продаж покликаний покращити оборонній здатності України, зокрема посилить її протиповітряну оборону та стійкість проти майбутніх загроз.

"Україна не матиме труднощів із впровадженням цих товарів та послуг у свої збройні сили", — зазначено у публікації.

Зазначено також, що головним підрядником виступить Boeing.

Що відомо про боєприпаси JDAM-ER

Боєприпас JDAM-ER Фото: З відкритих джерел

Україна вже отримувала раніше з боку Америки важкі авіабомби JDAM-ER. У лютому 2025 року видання The Aviationist повідомляло, що Збройні сили ще з 2023 року активно використовують авіабомби JDAM-ER вагою 226 кілограмів, проте згодом з'явилося підтвердження розробки спеціально для Повітряних сил потужніших боєприпасів вагою 453 кілограми.

Joint Direct Attack Munition є комплектом спеціального обладнання для некерованих бомб, який робить із них керовані боєприпаси. Версія Extended Range передбачає, що боєприпас здатний долетіти на відстань до понад 70 кілометрів.

