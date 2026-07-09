Польша присоединится к производству ракет Patriot в Украине: когда может стартовать проект

Производство ракет для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине может начаться уже в ближайшее время. Польша заявляет, что будет принимать непосредственное участие в этом процессе, поскольку входит в перечень стран, которым США одобрили передачу соответствующих технологий.

Как сообщил 9 июля вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, подготовка к запуску производства ракет Patriot в Украине продолжается, и первые шаги в этом направлении могут быть сделаны уже в течение ближайших нескольких недель, сообщает издание PAP.

По словам главы польского Минобороны, вопрос сотрудничества в сфере оборонной промышленности стал одной из ключевых тем его встречи с министром обороны США Питом Хэгсетом в ходе саммита НАТО. Также он уточнил, что Соединённые Штаты продолжают пересматривать формат своего военного присутствия в Европе, однако для Польши это не создаёт никаких рисков. Напротив, Варшава ожидает, что американское военное присутствие только усилится.

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Ожидается, что уже в ближайшие недели в стране возобновится ротация американских военнослужащих, а их общая численность превысит 10 тысяч человек. В польском Минобороны подчеркнули, что размещение американского контингента является важной инвестицией в безопасность государства.

Кроме того, Косиняк-Камыш остановился на вопросе развития программы "Патриот". Он пояснил, что Польша входит в узкий круг государств, которые получили от США возможность не только обслуживать ракеты этого типа, но и участвовать в их производстве. Именно поэтому страна станет одним из партнеров Украины в реализации этого проекта.

Кроме того, Варшава совместно с США, Германией, Нидерландами и Швецией уже заключила соглашение о создании в Европе сервисного центра для обслуживания ракет PAC-3, используемых в составе комплексов Patriot.

В Польше также подчеркнули, что именно она является одной из четырёх стран НАТО, которым Соединённые Штаты одобрили передачу технологий, необходимых для производства и обслуживания ракет Patriot. Именно поэтому польская сторона будет участвовать в сотрудничестве с Украиной в рамках этого проекта, а передача соответствующего оборудования будет происходить при её участии.

По оценке польского министра, запуск производства в Украине возможен уже в течение нескольких недель. В то же время он признал, что реализация такого проекта представляет собой сложную технологическую задачу, ведь сегодня ракеты Patriot в необходимых объемах производятся только в США. Несмотря на это, все участники настроены действовать максимально быстро, а Польша готова сразу присоединиться к обслуживанию и дальнейшей работе в рамках этой программы.

"Это непростая задача, ведь в настоящее время только Соединённые Штаты производят ракеты Patriot в таких объёмах, которые не покрывают даже их собственных потребностей. Поэтому действовать нужно очень быстро. Мы настроены решительно, а Польша готова немедленно приступить к обслуживанию и присоединиться к дальнейшим этапам реализации этого проекта", — сказал он.

Помимо темы Patriot, Косиняк-Камыш сообщил, что Варшава продолжает консультации с Киевом по поводу возможной передачи Украине истребителей МиГ-29. По его словам, стороны также обсуждают возможность получения Польшей украинских технологий в сфере беспилотных систем. Переговоры продолжаются, и польская сторона рассчитывает, что они завершатся взаимовыгодной договоренностью.

Напомним, что вчера, 8 июля, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность предоставить Украине лицензию на производство ракет для систем Patriot, а также передать необходимые технологии и обучить украинских специалистов. Военный эксперт Сергей Бескрестнов ("Флеш") отметил, что украинская оборонная промышленность способна наладить такое производство по американской лицензии, если США примут соответствующее решение.

Ранее Фокус писал , что во время атаки ВС РФ на Киев 6 июля украинская ПВО не сбила ни одной баллистической ракеты из-за острого дефицита ракет для систем Patriot. Учитывая это, Сергей Бескрестнов предположил, что российский диктатор Владимир Путин обнаружил слабое место и использует террор, чтобы заставить Украину капитулировать или хотя бы пойти на уступки.