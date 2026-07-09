Польща долучиться до виробництва ракет Patriot в Україні: коли може стартувати проєкт

Виробництво ракет для американських зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні може розпочатися вже найближчим часом. Польща заявляє, що братиме безпосередню участь у цьому процесі, адже входить до переліку країн, яким США погодили передачу відповідних технологій.

Як повідомив 9 липня віцепрем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, підготовка до запуску виробництва ракет Patriot в Україні триває, і перші кроки в цьому напрямку можуть бути зроблені вже протягом найближчих кількох тижнів, передає видання PAP.

За словами очільника польського Міноборони, питання співпраці у сфері оборонної промисловості стало однією з ключових тем його зустрічі з міністром оборони США Пітом Гегсетом під час саміту НАТО. Також він уточнив, що Сполучені Штати продовжують переглядати формат своєї військової присутності в Європі, однак для Польщі це не створює жодних ризиків. Навпаки, Варшава очікує, що американська військова присутність лише посилиться.

Відео дня

Очікується, що вже найближчими тижнями в країні відновиться ротація американських військовослужбовців, а їхня загальна чисельність перевищить 10 тисяч осіб. У польському Міноборони наголосили, що розміщення американського контингенту є важливою інвестицією в безпеку держави.

Також Косіняк-Камиш зупинився на розвитку програми Patriot. Він пояснив, що Польща входить до вузького кола держав, які отримали від США можливість не лише обслуговувати ракети цього типу, а й брати участь у їхньому виробництві. саме тому країна стане одним із партнерів України у реалізації цього проєкту.

Крім того, Варшава разом зі США, Німеччиною, Нідерландами та Швецією вже уклала угоду про створення в Європі сервісного центру для обслуговування ракет PAC-3, що використовуються у складі комплексів Patriot.

У Польщі також наголосили, що саме вона є однією з чотирьох країн НАТО, яким Сполучені Штати погодили передачу технологій, необхідних для виробництва та обслуговування ракет Patriot. Саме тому польська сторона братиме участь у співпраці з Україною в межах цього проєкту, а передача відповідного обладнання відбуватиметься за її участі.

За оцінкою польського міністра, запуск виробництва в Україні можливий уже протягом кількох тижнів. Водночас він визнав, що реалізація такого проєкту є складним технологічним завданням, адже сьогодні ракети Patriot у необхідних обсягах випускають лише у США. Попри це, всі учасники налаштовані діяти максимально швидко, а Польща готова відразу долучитися до обслуговування та подальшої роботи в межах цієї програми.

"Це непросте завдання, адже наразі лише Сполучені Штати виробляють ракети Patriot у таких обсягах, які не покривають навіть їхніх власних потреб. Тому діяти потрібно дуже швидко. Ми налаштовані рішуче, а Польща готова негайно розпочати обслуговування та долучитися до подальших етапів реалізації цього проєкту", — сказав він.

Крім теми Patriot, Косіняк-Камиш повідомив, що Варшава продовжує консультації з Києвом щодо можливої передачі Україні винищувачів МіГ-29. За його словами, сторони також обговорюють можливість отримання Польщею українських технологій у сфері безпілотних систем. Переговори тривають, і польська сторона розраховує, що вони завершаться взаємовигідною домовленістю.

Нагадаємо, що вчора, 8 липня, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає можливість надати Україні ліцензію на виробництво ракет для систем Patriot, а також передати необхідні технології та навчити українських фахівців. Військовий експерт Сергій Бескрестнов ("Флеш") зазначив, що українська оборонна промисловість здатна налагодити таке виробництво за американською ліцензією, якщо США ухвалять відповідне рішення.

Раніше Фокус писав, що під час атаки ЗС РФ по Киву 6 липня українська ППО не збила жодної балістичної ракети через гострий дефіцит ракет до систем Patriot. З огляду на це Сергій Бескрестнов припустив, що російський диктатор Володимир Путін виявив слабке місце і використовує терор, щоб змусити Україну капітулювати або хоча б піти на поступки.