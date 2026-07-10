"Доводить до сказу": у Польщі заявили, що краще збивати ракети РФ над Києвом, ніж над Варшавою

Президент Польщі Кароль Навроцький неправильно вчинив, коли почав критикувати надання Україні ракет Patriot, заявив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш. Посадовець також обурився поведінці політиків в оточення президента, які говорять про марнування Patiot, та заявив, що краще збивати російську балістику над Києвом, ніж над Варшавою.

Заява Владислава Косіняк-Камиша пролунала під час інтерв'ю медіа TVN24 у програмі "Крапка над і", фрагмент якої опублікували на YouTube. Фразу про захист Києва від балістики РФ навели на порталі інформаційної мережі Onet. У матеріалі процитували слова міністра оборони, який сказав, що ситуація з Навроцьким та Patriot "доводить до сказу".

Patriot та Польща — інтерв'ю Владислава Косіняк-Камиша

Косіняк-Камиш сказав, що підтримує рішення уряду щодо надання Україні ракет Patriot і при цьому назвав "нісенітницею" критику цього рішення з боку керівника Управління міжнародної політики президента Польщі Марчина Пшидача. Крім того, він риторично запитав, чи така позиція є "державною зрадою чи дурістю".

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"Поразка України у війні з Росією — це найгірший сценарій для нас. Я б волів, щоб наші "Патріоти" збивали російські ракети над Києвом, ніж над Варшавою. Ті, хто критикує польську підтримку України, не мають глузду", — навело медіа слова міністра.

Patriot та Польща — деталі

Зазначимо, медіа писали про ситуацію, яка склалась щодо ракет Patriot та Польщі. Зокрема, у липні 2026 року польські урядовці заявили, що оприлюднять всю інформацію про військову допомогу, яку Варшава надала Києву. Серед іншого, були зауваження щодо антибалістичних ракет: їх начебто не було потрібно передавати Україні, оскільки це зменшило безпеку Польщі. Згідно з даними медіа Defense24, п'ять ракет передали у березні 2026 року, коли Навроцький вже рік як був при владі.

Тим часом 9 липня стало відомо про долю заводу з виробництва ракет Patriot, яке планує налагодити Польща. Владислав Косіняк-Камиш пояснив, що через кілька тижнів його країна почне реалізацію цього проєкту, оскільки Варшава у травні 2026 року отримала відповідну ліцензію США. Крім того, він заявив, що Україна буде партнером у цьому напрямку, якщо отримає офіційний дозвіл Вашингтона.

Під час саміту НАТО, який відбувся 7-8 липня у Туреччині президент США Дональд Трамп заявив, що може передати Україні ліцензію на виготовлення ракет Patriot. При цьому аналітики по рівному оцінюють темпи будівництва заводу: інколи ідеться про 1,5-2 роки, інколи — про кілька місяців. Медіа Bloomberg розповіло, що проблема з Patriot полягає не так у будівництві заводу, як у компонентах, які надходять від інших компаній.

Нагадуємо, заступник міністра оборони України Сергій Бескрестнов повідомив, коли, на його думку, ЗСУ отримають перші вітчизняні ракети Patriot, і це станеться швидше, ніж через два роки.