Архіви СБУ та ексгумації: як Україна планує покращити відносини з Польщею, — Зеленський

В Україні втілять у життя спеціальний план з налагодження відносин з Польщею, заявив президент Володимир Зеленський. Серед іншого, відкриють усі архіви Служби безпеки України та розвідки, які стосуються Волинської трагедії. Що пропонує Україна задля відновлення добросусідства, рівноправ'я та взаємної поваги?

Нова політика України на польському напрямку складатиметься з п'яти пунктів, ідеться у повідомленні президента у Telegram-каналі. Крім того, пролунала вказівка різним органам влади, щоб вони підтримували, сприяли та фінансували ініціативи Українського національного інституту пам'яті. Зокрема, Верховна Рада повинна відшукати кошти на інститут: не вказано, ідеться про нинішній бюджетний рік чи наступний.

"Провів нараду щодо нашої політики на Польському напрямку. Пріоритети очевидні: усім в Європі потрібні добросусідські, рівноправні та взаємовигідні відносини, які будуються на повазі", — ідеться у дописі.

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Зеленський озвучив пункти плану для покращення відносин з Польщею:

Україна зробить певні дипломатичні кроки — деталей немає; відкриють усі архіви СБУ та розвідки щодо трагічних подій на Волині 20 століття; збільшать кількість дозволів на ексгумацію та збільшити активність таких робіт разом з Польщею; розширити "міжсуспільний діалог" між Польщею та Україною — без деталей; розширити роботу Українського інституту національної пам’яті — пропозиції має надати Алфьоров.

Глава держави провів нараду з дотичними посадовцями, які працюватимуть над цими питанням Польщі. На фото з наради — семеро топпосадовців: глава офісу президента Кирило Буданов, глава МЗС Андрій Сибіга, перший заступник глави ОП Сергій Кислиця, директор Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров тощо.

Скандал з Польщею — Сибіга та Алфьоров на нараді з Зеленським 17 липня Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

Скандал з Польщею — Кислиця та Буданов на нараді з Зеленським 17 липня Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

Скандал з Польщею — деталі

Зазначимо, у червні 2026 року між Польщею та Україною розгорівся скандал, який почався з заяви польського президента Кароля Навроцький. Посадовець заявив, що забере у Зеленського орден Білого Орла, оскільки в Україні дали ім'я "Героїв УПА" одному героїчному підрозділу Сил оборони. В підсумку український президент вирішив повернути свою нагороду в Польщу: так само вчинили інші три президенти, які раніше отримали цю нагороду. Тим часом польські та українські політичні та культурні діячі також почали повертати нагоди.

Тим часом 11 липня у Польщі відзначали день Волинської трагедії, і з цієї нагоди стались нові скандали. Зокрема, медіа звернули увагу на кадри з місця урочистостей: польська влада закамуфлювала могили українців, щоб їх ніхто не бачив.

Нагадуємо, у мережі повідомили про напад на дівчинку-українку, яку висварив поляк в автобусі: польська поліція відреагувала на інцидент. Водночас з'явилась заява урядовців Навроцького щодо ракет Patiot, які віддали Україні.