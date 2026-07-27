Швы на шее и сотрясение мозга: во Вроцлаве жестоко избили двух украинцев, — соцсети (видео)

Во Вроцлаве на двух украинцев напала группа крепких молодых людей, сообщили в сети. На видео с места происшествия видно, как трое мужчин начали избивать мужчину, а затем набросились на женщину. Мать пострадавшей опубликовала кадры с раненой дочерью и заявила, что у нее порезы на шее и подозревается сотрясение мозга.

Инцидент с нападением поляков на украинцев произошел, вероятно, из-за акцента, который раздражил нападавших, написала Карина Кицай (Karina Kitsai с ником karina130384) в социальной сети Threads. Указано, что пострадавших зовут Анастасия и Максим. Автор поста опубликовала текст на украинском и польском языках и сообщила, что просит о помощи. На видео с кадрами избиения — площадка возле магазина, а запись сделал неизвестный оператор из соседнего дома. Видно, как трое мужчин набрасываются на другого, затем нападают на женщину, и в итоге двое нападавших уходят, а третий сел в автомобиль, припаркованный неподалеку. Пока не поступило никакой реакции от врацлавской полиции на инцидент с нападением на украинцев.

Відео дня

В продолжении поста авторка написала, что все трое нападавших были поляками. По её словам, нападение произошло из-за акцента. На видео видно, как сначала к украинцу подошли двое мускулистых мужчин, которые начали ему что-то говорить, а тот коснулся груди одного из собеседников в тёмной футболке. Затем этот мужчина начал драться, а к избиению присоединился его спутник в красной футболке. Через мгновение "подлетел" третий нападающий в желтой футболке: все вместе они избивали одного человека. Тем временем женщина пыталась их разнять, бегала вокруг, что-то говорила. В какой-то момент нападавшие ударили её по лицу и оттолкнули. В итоге мужчины отошли: двое ушли по улице, а третий вернулся в машину, из которой выскочил, чтобы избить человека. На записи видно, что у происшествия было много свидетелей — женщина с собакой, продавщица, прохожий с ребенком.

Пост с кадрами избиения появился в сети утром 27 июля. Женщина написала, что дочь получила ранение в шею и ей наложили швы. Кроме того, у мужчины подозревают сотрясение мозга. На одном из опубликованных фрагментов — пострадавшая, которая показывает порез и окровавленную шею: Фокус не разместил эти кадры из этических соображений.

"Сегодня мою дочь Настю и её парня Максима жестоко избили в одном из магазинов в Польше. Моя дочь получила тяжёлые травмы. Сейчас врачи накладывают ей швы на шею. У неё и у её парня есть подозрение на сотрясение мозга", — говорится в посте karina130384.

Нападения на украинцев в Польше — информация об инциденте во Вроцлаве 27 июля Фото: Скриншот

Пост набрал почти 130 тыс. просмотров, почти 6 тыс. лайков и почти тысячу комментариев. Были комментарии нескольких поляков, критиковавших украинцев. Также звучали мнения, что с ситуацией не всё ясно и лучше посмотреть видео, например, с камеры в магазине, и обратиться в полицию. Большинство реакций украинцев и поляков — это критика нападавших и требование к правоохранителям найти и наказать хулиганов.

Нападения на украинцев в Польше — комментарии по поводу инцидента 27 июля Фото: Скриншот

Нападения на украинцев в Польше — подробности

Отметим, что СМИ писали о случаях нападений на украинцев в Польше. Например, 20 июля стало известно об избиении 60-летнего мужчины, заступившего за украинских подростков, на которых кричали в общественном транспорте. Еще один инцидент — нападение неизвестной на 13-летних подростков, которые говорили на украинском языке.

Напоминаем, что Фокус публиковал информацию о новых мерах польской полиции, принятых в связи с ростом числа нападений на украинцев.