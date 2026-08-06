"Погромы" и агрессия: посол объяснил, почему стало больше вирусных видео с нападениями на украинцев

Посол Украины в Польше Василий Боднар назвал возможную причину роста количества вирусных видео о нападениях на украинцев. По мнению Боднаря, украинцы учатся защищаться, и видео — одна из составляющих этой тактики. Что рассказал Василий Боднар о ситуации в Польше и о том, существует ли угроза "антиукраинских погромов"?

Случаи буллинга, избиений и скандалов происходили с 2022 года, а не только сегодня, в 2026 году, — заявил Боднар в интервью СМИ "Европейская правда". Украинское посольство отреагировало на такие инциденты и выпустило специальные рекомендации о том, как действовать. Среди прочего речь шла о видео- и аудиозаписи нападений, а записи затем передаются в полицию для доказательства вины нападавших. По словам Боднаря, украинцы в итоге так и поступают, но выкладывают эти видео в сеть. Посол отметил, что возможной причиной роста количества вирусных видео, которых стало больше в 2026 году, является то, что украинцы научились защищаться и отстаивать свои права.

Відео дня

Нападения на украинцев в Польше — комментарий Боднаря, см. с 5:19

В ходе интервью ведущий напомнил о комментарии Бондаря, появившемся две недели назад, о том, что нападения на украинцев в Польше — это единичные случаи, хотя сегодня уже говорят о росте числа инцидентов на 30%. В ответ посол напомнил, что во время политического противостояния напряженность действительно может нарастать. При этом полиция быстро реагирует на такие случаи и принимает во внимание видеозаписи с места событий.

"Рекомендуется также, если есть такая возможность, записать дерзкое или агрессивное поведение в ваш адрес, чтобы потом можно было использовать это в качестве доказательства в суде. Люди этим пользуются, это их личное решение, но вместо того, чтобы сразу использовать эти записи в суде, они сразу выкладывают их в интернет. И это становится вирусным видео, вызывающим соответствующую реакцию", — сказал украинский посол.

Еще один вопрос, на который ответил Боднар, касался угрозы "антиукраинских погромов". По мнению Боднаря, такие инциденты маловероятны.

"Я думаю, это преувеличение. Это делается специально для того, чтобы накручивать общественное мнение. Нет никаких признаков массовых выступлений против украинцев", — подчеркнул чиновник.

Кроме того, посол отметил, что сегодня говорят о "глобусе Украины" и "глобусе Польши", о "погружении в исторический дискурс и проблематику оценки Бандеры", в то время как на фронт продолжают лететь польские снаряды.

Нападения на украинцев в Польше — подробности

Отметим, Фокус писал о серии нападений на украинцев в Польше, произошедших в июле 2026 года. Среди них — избиение двух украинцев во Вроцлаве, когда на площадке возле магазина на них напали трое крепких поляков. В сети появились кадры со всеми подробностями избиения: двоих нападавших задержали в течение нескольких дней, им грозит 5–7,5 лет тюрьмы, а третьего до сих пор не поймали.

Напоминаем, что 31 июля стало известно о нападении на украинку в Гдыне, когда неизвестный дважды ударил её по голове и скрылся.