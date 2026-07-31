В Гдыне жестоко избили ураинку: дважды ударили по голове (видео)

В Гдыне произошло новое нападение на украинку, рассказали медиа. Неизвестный мужчина набросился на женщину, которая говорила по телефону на родном языке, и ударил по голове деревянной палкой. Женщина получила рану на голове, а одежда испачкана кровью, которая текла из открытой раны.

Нападающий ударил украинку дважды, а инцидент произошел на улице Желязна в районе Погуже в Гдыне, сообщило медиа Trojmiasto. При этом полиция подчеркнула, что не считает избиение "преступлением, совершенным на почве национальных предубеждений".

Женщина на видео рассказала на польском языке, что с ним произошло. По ее словам, нападающий подбежал из-за спины и ударил чем-то "очень жестким". Также она жалуется, что было очень больно. На видео — пострадавшая в шортах и футболке, сидящей на бордюре, а рядом — оказывающие помощь полицейский и прохожие. Кадры заблюрены, но видно, что у украинки до крови разбита правая сторона головы, а одежда и ноги заляпаны кровью.

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СМИ привели некоторые детали инцидента в Гдыне. Выяснилось, что потерпевшей 40 лет и время нападения — около 15:30 30 июля. После нападения ее доставили в муниципальную больницу, оказали помощь и уже через несколько часов выписали.

"Ее жизни больше ничего не угрожает", — говорится в материале.

Журналисты сообщили, что получили видео с места событий от очевидца, который сказал, что "важно разгласить это дело, поскольку такое насилие не должно иметь места". Кроме того, очевидец сообщил, что жертва нападения – украинка.

Имя женщины не указано. На портале и на страницах соцсетей полиции Гдыни пока нет информации о нападении на украинку. Впрочем, Trojmiasto привело официальный комментарий спикера Главного управления муниципальной полиции Марек Кобялко. По словам Кобялко, начали расследование, но предварительно не считают, что речь идет о нападении на национальной почве.

"На сегодняшний день результаты не указывают на то, что инцидент был преступлением, совершенным на почве национальной предвзятости", — сказал спикер полиции.

Избиение украинцев в Польше — детали

Больше деталей об инциденте рассказали в Telegram-канале медиа inpoland. Указано, что речь шла именно об украинке, которая возвращалась с работы и записывала четырехминутное аудио. Далее к ней подбежал неизвестный старший возраст и ударил по голове. По ее словам, она и раньше видела нападавшего в этом районе Гдыни.

"Я просто возвращалась домой с работы по той дороге, по которой хожу уже пять лет. Остановилась записать голосовое сообщение на украинском. Запись длилась четыре минуты, и в это время получила два удара по голове", — привело медов слова украинки.

Избиение украинцев в Польше — детали инцидента в Гдыне 31 июля Фото: Скриншот

Отметим, Фокус писал о других случаях нападений на украинцев в Польше. Один из инцидентов произошел во Вроцлаве, как стало известно из соцсетей. Выяснилось, что трое мужчин напали на украинку и украинцев. Конфликт начался в магазине, когда, по рассказу потерпевшей, неизвестный поляк попытался пройти без очереди. После этого на парковке к мужчине и женщине подбежали трое неизвестных, которые их жестоко избили. У женщины рваная рана на шее, у обоих подозрение на сотрясение мозга. Вроцлавская полиция начала расследование и уже через несколько часов задержала двух из трех нападавших: их задержали и арестовали на три месяца.

Напомним, в июле медиа получили данные правоохранителей Польши о росте количества нападений на украинцев в 2026 году.