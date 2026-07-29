Избиение украинцев во Вроцлаве: суд избрал меру пресечения для двух нападавших

Во Вроцлаве определили меру пресечения в отношении двух поляков, напавших на украинца и украинку из-за "неправильного" акцента. Обоих нападавших поместили под стражу на три месяца. Полиция заявила, что одному из них грозит до 7,5 лет лишения свободы, поскольку он является рецидивистом. Что известно о нападении на украинцев во Вроцлаве, произошедшем 27 июля, и какие новые решения приняли местные правоохранительные органы?

Информация о трехмесячном аресте для нападавших поступила от пресс-секретаря Окружной прокуратуры Якуба Длубача, говорится в материале агентства "Укринформ". Выяснилось, что судья согласился со всеми аргументами прокуратуры в отношении подозреваемых и поэтому назначил столь длительный срок ареста. Пресс-секретарь уточнил, что до сих пор ведётся розыск третьего нападавшего: его так и не задержали, хотя драка произошла два дня назад.

Якуб Длубач сообщил украинским СМИ, что арестованные могут в течение недели обжаловать решение об аресте. Тем временем продолжается расследование, которое позволит установить все подробности инцидента.

Відео дня

Польские СМИ опубликовали кадры из здания суда, где выносилось решение в отношении 45-летнего Адама К., который уже отбыл наказание за драку и является известным членом сообщества "Громада", а также 27-летнего Томаша М. Видео размыто: один из подозреваемых натянул капюшон на голову, другой шел с открытым лицом. Об этом же написали на официальной странице полиции Вроцлава в Facebook. Правоохранители также отметили, что один из подозреваемых пытался сбежать, но его поймали. Указано, что злоумышленников преследовали "охотники за головами" из Независимого антитеррористического подразделения.

Кроме того, СМИ обратили внимание на реакцию городского совета Вроцлава. Чиновники опубликовали официальное письмо, в котором выразили возмущение нападением на украинцев и заверили, что "в городе нет и не будет никакой терпимости к насилию, мотивированному ненавистью, ксенофобией или национальными предрассудками".

Нападение на украинцев в Польше — что произошло во Вроцлаве 26 июля

Отметим, что Фокус писал о нападении на украинцев, о котором стало известно утром 26 июля. В социальной сети Threads появился пост женщины, которая рассказала о ситуации с дочерью Анастасией и её парнем Максимом. В посте были опубликованы видео с места событий: видно, как трое нападавших избили одного мужчину, а также избили женщину, которая пыталась его защитить. В результате Анастасия получила порез на шее, на который наложили швы, а также синяки на лице и туловище. Мужчина также получил травмы. К тому же у обоих заподозрили сотрясение мозга.

Позже СМИ рассказали о предыстории драки между поляками и украинцами во Вроцлаве. Как рассказали пострадавшие, у 20-летней украинки произошло недоразумение с поляком, который пытался пройти без очереди в магазине и возмущался её украинским акцентом. После ссоры поляк вышел, но на парковке возле магазина на пару напали трое человек, которые избили их и скрылись. События произошли на глазах у свидетелей и попали на камеры видеонаблюдения: в сети удалось установить личности нападавших.

Напоминаем, что 29 июля в сети появилась информация об очередном инциденте между поляком и украинцем, произошедшем на заводе недалеко от Кракова.