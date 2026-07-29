Побиття українців у Вроцлаві: суд обрав запобіжний захід двом нападникам

У Вроцлаві обрали запобіжний захід двом полякам, які напали на українця та українку через "неправильний" акцент. Обох нападників аршетували на три місяці. Поліція заявила, що один з них може опинитись за гратами на 7,5 років, оскільки є рецидивстом. Що відомо про про напад на українців у Вроцлаві, який стався 27 липня, та які нові рішення місцевих правоохоронців?

Інформація про тримісячний арешт для нападників надійшла від речника Окружної прокуратури Якуба Длубача, ідеться у матеріалі агентства "Укрінформ". З'ясувалось, що суддя погодився з усіма аргументами прокуратури щодо підозрюваних і тому обрав такий тривалий термін арешту. Речник уточнив, що досі шукають третього нападника: його так і не затримали, хоч бійка сталась два дні тому.

Якуб Длубач сказав українському медіа, що арештовані можуть протягом тижня оскаржити рішення про арешт. Тим часом подовжується розслідування, яке встановить усі деталі інциденту.

Польське медіа опублікувало кадри з будівлі суду, у якому приймали рішення щодо 45-річного Адама К., який вже відсидів термін за бійку та відомий член спільноти "Громада", та 27-річного Томаша М. Відео розмиті: один з підозрюваних натягнув капюшон на голову, інший йшов з відкритим лицем. Про це ж написали на офіційній сторінці Facebook поліції Вроцлава. Правоохоронці також зауважили, що один з підозрюваних намагався втекти, але його впіймали. Вказано, що зловмисників переслідували "мисливці за головами" з Незалежного антитерористичного підрозділу.

Відео дня

Крім того, медіа звернули увагу на реакцію міської ради Вроцлава. Посадовці опублікували офіційний лист, у якому обурились нападу на українців та запевнили, що "у місті немає і не буде жодної толерантності до насильства, мотивованого ненавистю, ксенофобією чи національними упередженнями".

Напад на українців у Польщі — що сталось у Вроцлаві 26 липня

Зазначимо, Фокус писав про напад на українців, про який стало відомо зранку 26 липня. У соцмережі Threads з'явився допис жінки, яка розповіла про ситуацію з дочкою Анастасією та її хлопцем Максимом. У дописі фігурували відео з місця подій: бачимо, як троє нападників побили одного чоловіка і також дісталось жінці, яка намагалась його захистити. В підсумку Анастасія отримала поріз на шиї, на який наклали шви, та синці на обличчі та тулубі. Чоловік також отримав травми. До всього, в обох запідозрили струс мозку.

Згодом медіа розповіли передісторію бійки поляків з українцями у Вроцлаві. Як розповіли постраждалі, у 20-річної українки сталось непорозуміння з поляком, який намагався пройти без черги у магазині і обурювався її українському акценту. Після суперечки поляк вийшов, але на парковці біля магазину на пару напали троє осіб, який їх побили та втекли. Події відбулись на очах у свідків та потрапили на камери відеоспостереження: у мережі ідентифікували нападників.

Нагадуємо, 29 липня у мережі розповіли про ще один інцидент між поляком та українцем, який стався на заводі поблизу Кракова.