"Путін чекає на тебе": поляк напав на українських колег на заводі, поліція розпочала розслідування (відео)

Інцидент стався поблизу Кракова. Один із українців зняв напад на відео, яке потім передав у поліцію.

У соціальних мережах поширюється відео, на якому чоловік у будівельній касці та жилеті викрикує образи на адресу українських робітників. Потім він намагається відібрати у одного з них телефон. Інцидент стався тиждень тому на заводі поблизу Скавіни в Малопольському воєводстві. Краківське районне управління поліції розпочало розслідування за фактом погроз та дискримінації за національною ознакою, повідомляє RMF 24.

На записі видно, як чоловік поводиться агресивно та кричить: "Бандерівська курва", "Іди на фронт, курва" та "Путін на тебе чекає".

За словами речниці Малопольської поліції, заступниці інспектора Катаржини Цисло, наступного дня після інциденту двоє співробітників заводу прийшли до поліцейського відділку у Скавіні, де подали заяву про погрози.

Відео дня

За словами Цисло, співробітники поліції, які займаються цією справою, після перегляду відеозапису вирішили, що розглядатимуть її також у контексті дискримінації за національною ознакою.

Прес-секретар поліції Кракова повідомила, що зібрані у цій справі докази будуть передані до прокуратури. Особа чоловіка відома поліції, але його поки що не заарештовано.

Компанія Grupa Stadnicki, в якій працював нападник, опублікувала заяву.

"Наша організація ухвалила рішення негайно та рішуче відреагувати на цю ситуацію. Ця особа більше не представляє нашу компанію в жодному статусі. Водночас ми глибоко шкодуємо про інцидент, що стався, внаслідок якого представник іншої компанії отримав травму. Ми приносимо свої найглибші вибачення за ситуацію, що склалася. Жодні емоції чи професійні суперечки не можуть виправдати фізичну агресію", — йдеться у заяві правління компанії.

У заяві також зазначалося, що компанія "рішуче й беззастережно засуджує всі форми агресії та насильства".

"У нашій організації діє політика абсолютної нетерпимості до будь-якої агресивної поведінки, незалежно від її походження, динаміки чи попереднього перебігу конфлікту. Порушення меж фізичної недоторканності та ескалація конфлікту для нас є абсолютно неприйнятними", — наголошується у заяві.

Згідно із заявою, компанія глибоко засмучена тим, що опинилася втягнутою в цю кризову ситуацію, яка жодним чином не відповідає її стандартам.

У своїй заяві компанія також засудила агресію та насильство, наголосивши на нульовій терпимості до подібної поведінки. Група компаній Stadnicki додала, що поведінка чоловіка була його "виключно приватною, довільною дією".

Нагадаємо, останнім часом у Польщі почастішали випадки нападів на українців. Так, у Польщі група молодих людей напала на дівчину та хлопця з України, завдавши їм тяжких травм.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після нападу на українську пару у Вроцлаві заявив, що прояви насильства в країні стають дедалі зухвалішими через політичне потурання радикальним колам. Більше того, він навіть закликав президента Кароля Навроцького публічно відреагувати на інцидент.