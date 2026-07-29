"Путин тебя ждет": поляк напал на украинских коллег на заводе, полиция начала расследование (видео)

Инцидент произошел под Краковом. Один из украинцев заснял нападение на видео, которое потом отнес в полицию.

В социальных сетях распространяется видео, на котором мужчина в строительной каске и жилете выкрикивает оскорбления в адрес украинских рабочих. Затем он пытается отобрать у лдного из них телефон. Инцидент произошел неделю назад на заводе под Скавиной в Малопольском воеводстве. Краковское районное управление полиции начало расследование по факту применения угроз и дискриминации по национальному признаку, сообщает RMF 24.

На записи видно, как мужчина ведет себя агресивно и кричит: "Бандеровская курва", "Иди на фронт, курва" и "Путин тебя ждет".

По словам пресс-секретаря Малопольской полиции, заместителя инспектора Катаржины Цисло, на следующий день после инцидента двое сотрудников завода пришли в полицейский участок в Скавине, где подали заявление об угрозах.

Відео дня

По словам Цисло, сотрудники полиции, занимающиеся этим делом, после просмотра видеозаписи решили, что будут также рассматривать дело в контексте дискриминации по национальному признаку.

Пресс-секретарь полиции Кракова сообщила, что собранные по этому делу доказательства будут переданы в прокуратуру. Личность мужчины известна полиции, но он пока не арестован.

Компания Grupa Stadnicki, в которой работал нападавший, выступила с заявлением.

"Наша организация приняла решение незамедлительно и решительно отреагировать на эту ситуацию. Этот человек больше не представляет нашу компанию ни в каком качестве. В то же время мы глубоко сожалеем о произошедшем инциденте, повлекшем за собой травму представителя другой компании. Мы приносим свои глубочайшие извинения за сложившуюся ситуацию. Никакие эмоции или профессиональные споры не могут оправдать физическую агрессию", — говорится в заявлении правления компании.

В заявлении также отмечалось, что компания "решительно и безоговорочно осуждает все формы агрессии и насилия".

"В нашей организации действует политика абсолютной нетерпимости к любому агрессивному поведению, независимо от его происхождения, динамики или предшествующего хода конфликта. Пересечение границ физической неприкосновенности и эскалация конфликта для нас совершенно неприемлемы", — подчеркивается в заявлении.

Согласно заявлению, компания глубоко огорчена тем, что оказалась втянута в эту кризисную ситуацию, которая никоим образом не соответствует ее стандартам.

В своем заявлении компания также осудила агрессию и насилие, подчеркнув нулевую терпимость к подобному поведению. Группа компаний Stadnicki добавила, что поведение мужчины было его "исключительно частным, произвольным поступком".

Напомним, в последнее время в Польше участились случаи нападений на украинцев. Так, в Польше группа молодых людей напала на девушку и парня из Украины, нанеся им тяжелый травмы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск после нападения на украинскую пару во Вроцлаве заявил, что проявления насилия в стране становятся все более дерзкими из-за политического попустительства радикальным кругам. Более того, он даже призвал президента Кароля Навроцкого публично отреагировать на инцидент.