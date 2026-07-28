Избиение украинцев во Вроцлаве: Туск отреагировал на нападение и упрекнул Навроцкого в молчании

Премьер-министр Польши Дональд Туск после нападения на украинскую пару во Вроцлаве заявил, что проявления насилия в стране становятся всё более дерзкими из-за политического попустительства радикальным кругам. Более того, он даже призвал президента Кароля Навроцкого публично отреагировать на инцидент.

Как сообщает польское издание RMF24, Туск высказал эти заявления во время открытия заседания Совета министров, комментируя нападение на двух граждан Украины во Вроцлаве.

В частности, премьер напомнил, что вечером 26 июля на улице Окулицкого напали на 20-летнюю украинку и 21-летнего украинца. После этого полиция задержала двух подозреваемых. Одному из них уже предъявили обвинение в избиении и преступлении, совершенном на почве национальной ненависти.

Комментируя этот случай, Туск заявил, что хулиганы и агрессивно настроенные люди чувствуют себя всё увереннее, поскольку ощущают политическую поддержку. По его словам, неслучайно один из задержанных называл себя в соцсетях "защитником границы".

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"Не случайно один из задержанных, тот, кто избил украинку, хвастался в соцсетях, что он защитник границы. Мы прекрасно знаем, какие силы стоят за людьми, которые выдают себя за великих патриотов", — сказал Дональд Туск.

Кроме того, он подчеркнул, что Польша должна решительно реагировать на любые проявления насилия, особенно когда жертвами становятся женщины, дети или люди, подвергающиеся преследованиям из-за своего происхождения. В частности, украинцы всё чаще становятся мишенью нападений именно из-за своей национальности.

Премьер также отметил, что эта проблема касается не только иностранцев. По его словам, в стране растет число случаев насилия и в отношении самих поляков.

"Это сейчас скрывают. Это будет разрушено, если мы позволим бандитам, хулиганам и преступникам безнаказанно избивать и унижать людей за то, что они говорят с несколько иным акцентом. Я хочу подчеркнуть, что граждане Польши также находятся в группе риска. Мы наблюдаем рост насилия в отношении польских женщин и мужчин со стороны поляков. Не проходит и дня, чтобы я не видел таких сообщений", — пояснил он.

Среди прочего, как пишет издание, Туск упомянул о роли движения "Солидарность", которое, по его словам, стало символом ненасильственной борьбы и помогло Польше завоевать уважение в мире. Он добавил, что эти ценности особенно проявились после начала полномасштабной войны в Украине, когда поляки массово поддержали украинских беженцев. По его мнению, репутация страны окажется под угрозой, если общество будет мириться с нападками на людей только из-за их языка или происхождения.

Во время выступления Туск отдельно обратился к президенту Каролю Навроцкому. Он призвал его не оставаться в стороне и публично осудить нападение. Также премьер напомнил, что ранее Навроцкий положительно отзывался о так называемых "благородных сражениях", и заявил, что сегодня отдельные радикальные круги используют подобную риторику для оправдания насилия.

"Он восхвалял эти бои как благородный рукопашный бой. А теперь посмотрите, как выглядят эти благородные бои в исполнении людей из "Громды", "Камрата" и "Бенкевича", — сказал Туск.

Кроме того, глава правительства обратился к Ярославу Качиньскому с призывом прекратить заявления о необходимости создания ополчений. По словам Туска, политики, поддерживающие или оправдывающие агрессивные группы, также несут ответственность за атмосферу, в которой становятся возможными подобные преступления.

Однако, как пишет RMF24, в канцелярии президента не согласились с критикой в адрес премьера. Пресс-секретарь Кароля Навроцкого Рафал Лешкевич заявил, что ответственность за безопасность на польских улицах лежит на правительстве Дональда Туска. По его словам, ещё несколько лет назад таких инцидентов в стране почти не было, а нынешний рост агрессии свидетельствует о неэффективной работе правительства и Министерства внутренних дел.

В то же время Лешкевич подчеркнул, что любое насилие должно подвергаться решительному осуждению, а виновные в избиениях или разжигании ненависти должны понести справедливое наказание.

Напомним, что польская полиция уже задержала двух подозреваемых в нападении на украинскую пару во Вроцлаве, еще одного участника преступления правоохранительные органы продолжают разыскивать.

Кроме того, мать пострадавшей рассказала, что конфликт начался после того, как её дочь сделала замечание мужчинам в магазине из-за нарушения очереди, а после вопроса о её национальности словесная перепалка переросла в жестокое нападение. По её словам, нападавшие нанесли украинской паре серьёзные травмы, а в руках одного из них мог находиться нож или кастет.