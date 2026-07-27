Жестокое избиение украинцев во Вроцлаве: полиция задержала двух подозреваемых (фото)

Польская полиция задержала двух подозреваемых в жестоком нападении на украинскую пару во Вроцлаве. Еще одного нападавшего продолжают разыскивать.

27 июля польским правоохранительным органам удалось задержать лиц, подозреваемых в нападении на украинцев. На днях на двух украинцев напала группа крепких мужчин из-за "национальных предрассудков". О задержании нападавших сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в сети X.

"Польские правоохранительные органы задержали двух человек, подозреваемых в нападении на граждан Украины во Вроцлаве. Поиски третьего подозреваемого продолжаются. Мы ожидаем полного, объективного и беспристрастного расследования, выяснения всех обстоятельств и мотивов преступления, а также справедливого наказания всех виновных", — отметил Сибига.

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Глава МИД также выразил благодарность правоохранительным органам и мэру Вроцлава Яцеку Сутрику "за их быструю, решительную и оперативную реакцию" и заверил, что украинская сторона будет и впредь внимательно следить за ходом этого дела.

Полиция задержала нападавших на украинцев во Вроцлаве Фото: X / Андрей Сибига

Министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский также вечером 27 июля сообщил о задержании предполагаемых нападавших. Он отметил, что задержанные мужчины ранее уже имели дело с полицией. Одного из них правоохранителям удалось поймать, когда тот попытался выехать из города.

"Эти мужчины ранее были известны полиции. Одного из них задержали сотрудники антитеррористического подразделения полиции, когда он пытался выехать из Вроцлава", — отметил Кервинский.

Подозреваемые в нападении на украинцев во Вроцлаве задержаны полицией

Другие подробности о подозреваемых пока не разглашаются.

Что известно об инциденте с избиением украинцев во Вроцлаве

В воскресенье, 26 июля, в соцсетях появилась информация о том, что в польском Вроцлаве неизвестные злоумышленники совершили жестокое нападение на украинскую пару. Мать женщины, пострадавшей в ходе инцидента, опубликовала фотографии раненой дочери и заявила, что у той имеются порезы на шее и подозревается сотрясение мозга.

Вскоре на инцидент отреагировали дипломаты и польская полиция. Правоохранители заявили, что всё указывает на то, что это нападение на почве этнической ненависти.

Позже в ТСН стало известно, что нападавшие нанесли пострадавшим украинцам серьезные травмы, а у одного из них, возможно, даже был нож или кастет.

27 июля на инцидент отреагировал мэр Вроцлава Яцек Сутрик, назвавший его "шокирующим".