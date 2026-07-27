Жорстоке побиття українців у Вроцлаві: поліція затримала двох підозрюваних (фото)
Польська поліція затримала двох підозрюваних у жорстокому нападі на українську пару у Вроцлаві. Ще одного нападника продовжують розшукувати.
27 липня польським правоохоронцям вдалося затримати осіб, яких підозрюють у скоєнні нападу на українців. Днями на двох українців скоїла напад група кремезних чоловіків через "національні упередження". Про затримання нападників повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у мережі X.
"Польські правоохоронні органи затримали двох осіб, підозрюваних у нападі на громадян України у Вроцлаві. Пошуки третього підозрюваного тривають. Ми очікуємо на повне, об’єктивне та неупереджене розслідування, з’ясування всіх обставин і мотивів злочину, а також справедливе покарання всіх винних", — зазначив Сибіга.
Глава МЗС також висловив вдячність правоохоронним органам та меру Вроцлава Яцеку Сутрику "за їхню швидку, рішучу та оперативну реакцію", і запевнив, що українська сторона продовжуватиме пильно стежити за перебігом цієї справи.
Міністр внутрішніх справ Польщі Марчин Кервінський також увечері 27 липня повідомив про затримання ймовірних нападників. Він зазначив, що затримані чоловіки вже мали справу з поліцією раніше. Одного з них правоохоронцям вдалося спіймати, коли той спробував виїхати з міста.
"Ці чоловіки раніше були відомі поліції. Одного з них затримали співробітники антитерористичного підрозділу поліції, коли він намагався виїхати з Вроцлава", — зазначив Кервінський.
Інші подробиці щодо підозрюваних наразі не розголошують.
Що відомо про інцидент із побиттям українців у Вроцлаві
У неділю, 26 липня, у соцмережах повідомили, що у польському Вроцлаві невідомі зловмисники скоїли жорстокий напад на українську пару. Матір потерпілої в ході інциденту жінки опублікувала кадри пораненої дочки та заявила, що є порізи на шиї та підозрюють струс мозку.
Невдовзі на інцидент відреагували дипломати та польська поліція. Правоохоронці заявили, що усе вказує на те, що це напад на ґрунті етнічної ненависті.
Згодом у ТСН дізналися, що нападники завдали постраждалим українцям серйозних травм, а в одного з них навіть міг бути ніж або кастет.
27 липня на інцидент відреагував мер Вроцлава Яцек Сутрик, який назвав його "шокуючим".