Жорстоке побиття українців у Вроцлаві: поліція затримала двох підозрюваних (фото)

Польська поліція затримала двох підозрюваних у жорстокому нападі на українську пару у Вроцлаві. Ще одного нападника продовжують розшукувати.

27 липня польським правоохоронцям вдалося затримати осіб, яких підозрюють у скоєнні нападу на українців. Днями на двох українців скоїла напад група кремезних чоловіків через "національні упередження". Про затримання нападників повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у мережі X.

"Польські правоохоронні органи затримали двох осіб, підозрюваних у нападі на громадян України у Вроцлаві. Пошуки третього підозрюваного тривають. Ми очікуємо на повне, об’єктивне та неупереджене розслідування, з’ясування всіх обставин і мотивів злочину, а також справедливе покарання всіх винних", — зазначив Сибіга.

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Глава МЗС також висловив вдячність правоохоронним органам та меру Вроцлава Яцеку Сутрику "за їхню швидку, рішучу та оперативну реакцію", і запевнив, що українська сторона продовжуватиме пильно стежити за перебігом цієї справи.

Поліція затримала нападників на українців у Вроцлаві Фото: X / Андрій Сибіга

Міністр внутрішніх справ Польщі Марчин Кервінський також увечері 27 липня повідомив про затримання ймовірних нападників. Він зазначив, що затримані чоловіки вже мали справу з поліцією раніше. Одного з них правоохоронцям вдалося спіймати, коли той спробував виїхати з міста.

"Ці чоловіки раніше були відомі поліції. Одного з них затримали співробітники антитерористичного підрозділу поліції, коли він намагався виїхати з Вроцлава", — зазначив Кервінський.

Підозрюваних у нападі на українців у Вроцлаві затримала поліція

Інші подробиці щодо підозрюваних наразі не розголошують.

Що відомо про інцидент із побиттям українців у Вроцлаві

У неділю, 26 липня, у соцмережах повідомили, що у польському Вроцлаві невідомі зловмисники скоїли жорстокий напад на українську пару. Матір потерпілої в ході інциденту жінки опублікувала кадри пораненої дочки та заявила, що є порізи на шиї та підозрюють струс мозку.

Невдовзі на інцидент відреагували дипломати та польська поліція. Правоохоронці заявили, що усе вказує на те, що це напад на ґрунті етнічної ненависті.

Згодом у ТСН дізналися, що нападники завдали постраждалим українцям серйозних травм, а в одного з них навіть міг бути ніж або кастет.

27 липня на інцидент відреагував мер Вроцлава Яцек Сутрик, який назвав його "шокуючим".