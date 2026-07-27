Напад на українців у Вроцлаві: з'явилася реакція на інцидент дипломатів та польської поліції

Генеральне консульство України відреагувало на побиття української пари у Вроцлаві, в районі Закшув, у неділю, 26 липня, коли вони пішли до магазину.

Консульство закликало польських правоохоронців оперативно відреагувати на те, що сталося. У відомстві зазначають, що в Польщі почастішали випадки нападів на українців, тому кожен такий випадок необхідно розслідувати та надати йому правову оцінку.

"Глава МЗС Андрій Сібіга вже доручив Генеральному консульству терміново вжити необхідних заходів реагування. Генеральне консульство вже надіслало офіційний запит до компетентних органів Національної поліції Республіки Польща та очікує на офіційну інформацію", — йдеться у заяві.

Українські дипломати наголосили, що якщо всі обставини підтвердяться, то вони розраховують на всебічне, об’єктивне та оперативне розслідування, з’ясування мотивів скоєного та притягнення винних до відповідальності відповідно до законодавства Республіки Польща.

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"Будь-які прояви насильства, ксенофобії чи ненависті є неприйнятними і не повинні мати місця в демократичному суспільстві", — наголосили в консульстві.

Громадян України, які могли постраждати внаслідок цього інциденту або володіють інформацією про нього, попросили звернутися до представництва у Вроцлаві, що дозволить надати необхідну консульську допомогу та підтримувати взаємодію з компетентними органами.

Потерпілим в інциденті у відомстві побажали якнайшвидшого одужання.

Напередодні, 26 липня, у Вроцлаві на вулиці Окулицького двоє українців зайшли до магазину неподалік від свого будинку, а коли вони вийшли, троє чоловіків почали їх переслідувати, а потім напали. Причиною агресії нібито став акцент молодих людей.

Спочатку компанія почала бити чоловіка, завдавши йому десятки ударів, а коли дівчина кинулася його захищати, то отримала кілька сильних ударів по голові.

Сьогодні потерпілі дали свідчення, а поліція Вроцлава розпочала розслідування, повідомляє видання polsatnews.pl.

"Усе вказує на те, що це напад на ґрунті етнічної ненависті", — сказала журналістам заступниця начальника управління поліції Вроцлава Олександра Фрей. Наразі співробітники поліції встановлюють особи злочинців з метою їхнього затримання.

Мати потерпілої у неділю написала в соцмережах, що її донька Анастасія отримала серйозні травми шиї:

"Лікарі зараз накладають їй шви. І вона, і її хлопець, ймовірно, отримали струс мозку".

За її словами, причиною нападу став "український акцент". Жінка звернулася до очевидців із проханням розповісти про все поліції.

"Особливо прошу поляків допомогти у висвітленні цієї справи. Не дозволяйте, щоб така трагедія залишилася непоміченою. Я хочу, щоб винних було знайдено та притягнуто до відповідальності за скоєне", — йдеться у зверненні.

Нагадаємо, минулого тижня в Польщі жінка напала на двох 13-річних дівчаток. Її розлютило те, що підлітки розмовляли між собою українською мовою.

Раніше цього ж місяця натовп поляків побив українця за те, що той розмовляв по телефону рідною мовою.

У свою чергу, польська поліція посилила боротьбу з нападами на українців.