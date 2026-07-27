Нападение на украинцев во Вроцлаве: появилась реакция на инцидент дипломатов и польской полиции

Генеральное консульство Украины отреагировало на избиение украинской пары во Вроцлаве в районе Закшув в воскресенье, 26 июля, когда те вышли в магазин.

Консульство призвало польских правоохранителей оперативно отреагировать на случившееся. В ведомстве констатируют, что в Польше участились случаи нападения на украинцев, поэтому каждый такой случай необходимо расследовать и давать правовую оценку.

"Глава МИД Андрей Сибига уже поручил Генеральному консульству срочно принять необходимые меры реагирования. ХКУ уже направило официальный запрос в компетентные органы Национальной полиции Республики Польша и ожидает официальную информацию", — говорится в заявлении.

Украинские дипломаты подчеркнули, что если все обстоятельства подтвердятся, то они рассчитывают на всестороннее, объективное и оперативное расследование, установление мотивов совершенного и привлечения виновных к ответственности в соответствии с законодательством Республики Польша.

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"Какие-либо проявления насилия, ксенофобии или ненависти неприемлемы и не должны иметь места в демократическом обществе", — подчеркнули в консульстве.

Граждан Украины, которые могли пострадать от этого инцидента или владеют информацией о нем, попросили обратиться в ведомство во Вроцлаве, что позволит оказать необходимое консульское содействие и поддерживать взаимодействие с компетентными органами.

Пострадавшим в инциденте в ведомстве пожелали скорейшего выздоровления.

Накануне, 26 июля, во Вроцлаве на улице Окулицкого пара украинцев зашла в магазин недалеко от своего дома, а когда они вышли, трое мужчин начали их преследовать, а затем напали. Причиной агрессии якобы стал акцент молодых людей.

Сначала компания начала избивать мужчину, нанеся ему десятки ударов, а когда девушка бросилась защищать его, то получила несколько сильных ударов в голову.

Сегодня потерпевшие дали показания, а полиция Вроцлава начала расследование, сообщило издание polsatnews.pl.

"Все указывает на то, что это нападение на почве этнической ненависти", — сказала журналистам заместитель начальника управления полиции Вроцлава Александра Фрей. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности преступников с целью их ареста.

Мать потерпевшей в соцсетях в воскресенье написала, что ее дочь Анастасия получила серьезные травмы шеи:

"Врачи сейчас накладывают ей швы. И она, и ее парень, предположительно, получили сотрясение мозга".

По ее словам, причиной нападения стал "украинский акцент". Женщина обратилась к очевидцам с просьбой рассказать обо всем полиции.

"Особенно прошу поляков помочь в освещении этого дела. Не позволяйте такой трагедии замолчать. Я хочу, чтобы виновные были найдены и привлечены к ответственности за содеянное", — говорится в обращении.

Напомним, на прошлой неделе в Польше женщина напала на двух 13-летних девочек. Ее разозлило, что подростки говорили между собой на украинском языке.

Ранее в этом же месяце толпа поляков избила украинца за разговор по телефону на родном языке.

В свою очередь польская полиция усилила борьбу с нападениями на украинцев.