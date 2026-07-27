Глибоко стурбований: мер Вроцлава відреагував на побиття української пари

Побиття української пари напередодні у Вроцлаві викликало серйозні дискусії, і ця ситуація не могла залишитися поза увагою міської влади.

Мер Вроцлава Яцек Сутрик назвав цей інцидент "шокуючим" і запевнив, що "з глибоким занепокоєнням та обуренням сприйняв звістку про жорстокі напади у Вроцлаві", які були мотивовані "національними упередженнями". Про це він написав у Facebook.

Сутрик запевнив, що у Вроцлаві немає й не буде терпимості до насильства на ґрунті ненависті, ксенофобії чи національних упереджень.

"Напад на конкретну людину через її походження завжди є нападом на всю спільноту, яку ми разом утворюємо, і ми маємо ставитися до цього саме так. Це вже не поодинокий випадок, а тривожний сигнал, на який громада Вроцлава має відреагувати з усією рішучістю", — наголосив мер.

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Він висловив співчуття та підтримку постраждалим та їхнім близьким, а також сподівається, що винних притягнуть до відповідальності. Чиновник закликав повідомляти про подібні інциденти, оскільки "кожна реакція важлива і може допомогти запобігти подальшим актам насильства".

Мер звернувся з попередженням до всіх політиків та громадських діячів, які, свідомо чи безвідповідально, поширюють повідомлення, що ґрунтуються на страху, забобонах та розбраті:

"Слова мають значення. Суспільні наративи, які зображують людей як "чужинців" або "неповноцінних", можуть призвести до реального насильства. Відповідальність за безпеку та згуртованість суспільства починається також із відповідальності за мову публічних дебатів".

На завершення він нагадав, що Вроцлав протягом багатьох поколінь будувався людьми з різноманітною історією, культурою та досвідом.

"Це місто, яке черпає свою силу у відкритості, взаємній повазі та солідарності. Так було завжди, і ми хочемо, щоб так залишалося й надалі. Наше місто залишиться відкритим, безпечним і солідарним місцем, містом, де кожен має право жити з гідністю і без страху за свою безпеку", — підсумував Сутрик.

Напад на українців: що відомо

У неділю, 26 липня, у районі Закшув на вулиці Окулицького у Вроцлаві троє чоловіків почали переслідувати хлопця та дівчину. Вони розмовляли "з акцентом", що дуже не сподобалося чоловікам, і вони накинулися на українця.

Спочатку компанія почала бити чоловіка, завдавши йому десятки ударів, а коли дівчина кинулася його захищати, то отримала кілька сильних ударів по голові.

За словами Карини Кітцай, матері потерпілої, її донька Анастасія отримала серйозні травми шиї, і лікарям довелося накласти шви. Також постраждав її хлопець Максим.

Поліція Вроцлава розпочала розслідування. У свою чергу, міністр закордонних справ Андрій Сібіга доручив Генеральному консульству України у Вроцлаві терміново вжити необхідних заходів.