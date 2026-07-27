Глубоко обеспокоен: мэр Вроцлава отреагировал на избиение украинской пары

Избиение украинской пары накануне во Вроцлаве вызвало серьезные обсуждения, и ситуация не могла остаться вне внимания властей города.

Мэр Вроцлава Яцек Сутрик назвал инцидент "шокирующим" и заверил, что "глубокой обеспокоенностью и возмущением воспринял известие о жестоких нападениях во Вроцлаве", которые были мотивированы "национальными предрассудками". Об этом он написал в Facebook.

Сутрик заверил, что во Вроцлаве нет и не будет терпимости к насилию на почве ненависти, ксенофобии или национальных предрассудков.

"Нападение на конкретного человека на основании его происхождения всегда является нападением на все сообщество, которое мы вместе образуем, и мы должны относиться к этому именно так. Это уже не единичный случай, а тревожный сигнал, на который сообщество Вроцлава должно отреагировать со всей решительностью", — подчеркнул мэр.

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Он выразил соболезнования и поддержку пострадавшим и их близким, а также выразил надежду, что виновных привлекут к ответственности. Чиновник призвал сообщать о подобных инцидентах, поскольку "каждая реакция важна и может помочь предотвратить дальнейшие акты насилия".

Градоначальник обратился с предупреждением ко всем политикам и общественным деятелям, которые, сознательно или безответственно, создают послание, основанное на страхе, предрассудках и разделении:

"Слова имеют значение. Общественные нарративы, изображающие людей как "чужаков" или "неполноценных", могут привести к реальному насилию. Ответственность за безопасность и сплоченность общества начинается также с ответственности за язык публичных дебатов".

В завершение он напомнил, что Вроцлав на протяжении поколений строился людьми с разнообразной историей, культурой и опытом.

"Это город, который черпает свою силу в открытости, взаимном уважении и солидарности. Так было всегда, и так мы хотим, чтобы так оставалось и впредь. Наш город останется открытым, безопасным и солидарным местом, городом, где каждый имеет право жить с достоинством и без страха за свою безопасность", — резюмировал Сутрик.

Нападение на украинцев: что известно

В воскресенье, 26 июля, в районе Закшув на улице Окулицкого во Вроцлаве трое мужчин начали преследовать парня и девушку. Те разговаривали "с акцентом", что очень не понравилось мужчинам, и они набросились на украинца.

Сначала компания начала избивать мужчину, нанеся ему десятки ударов, а когда девушка бросилась защищать его, то получила несколько сильных ударов в голову.

По словам Карины Китцай, матери потрепевшей, ее дочь Анастасия получила серьезные травмы шеи, и врачам пришлось наложить швы. Также пострадал ее парень Максим.

Полиция Вроцлава начала расследование. В свою очередь глава МИД Андрей Сибига поручил Генеральному консульству Украины во Вроцлаве срочно принять необходимые меры реагирования.