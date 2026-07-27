"Мали при собі ніж чи кастет": ЗМІ розкрили нові подробиці побиття української пари у Вроцлаві

Після резонансного побиття української пари у Вроцлаві мати постраждалої розкрила нові подробиці інциденту. Зокрема, нападники завдали постраждалим серйозних травм, а в одного з них навіть міг бути ніж або кастет.

Коли ж ця історія набула розголосу, журналісти "ТСН" поспілкувалися з Каріною Кітцай, яка опублікувала відео побиття своєї доньки та її нареченого. Жінка поділилася новими подробицями інциденту.

За словами жінки, конфлікт розпочався всередині магазину, куди її донька Анастасія зайшла купити каву. У цей час троє чоловіків, як стверджує жінка, взяли алкоголь, відкрили його просто у приміщенні та намагалися розрахуватися без черги. Анастасія зробила їм зауваження польською мовою, попросивши дотримуватися черги.

Після цього один із чоловіків запитав, чи є вона українкою. Дівчина відповіла, що її національність не має значення, адже правила однакові для всіх. За словами матері, після цього пролунали образи на адресу українки, а словесна суперечка швидко переросла у фізичний конфлікт.

Відео дня

"Настя зробила зауваження, сказала польською: "Перепрошую, але тут є черга". Одразу після цього один з тих чоловіків запитав: "Ти українка?". Вона відповіла, що не має значення, ким вона є, а черга існує для всіх. Один з чоловіків образливо назвав її "українською шматою", розпочалась словесна перепалка", — пояснила вона журналістам.

Згодом Анастасія вийшла з магазину до автомобіля, де її чекав наречений Максим. Саме там, за словами співрозмовниці "ТСН", троє чоловіків напали на пару. Цей епізод, зазначає жінка, не потрапив на відео.

За словами матері постраждалої, нападники почали бити і дівчину, і її нареченого. Вона також повідомила, що під час бійки в одного з чоловіків міг бути ніж або кастет, однак через стрімкість подій донька не змогла точно визначити, яким саме предметом їй завдали ударів.

"Цю частину бійки ніхто не зафільмував. Ті чоловіки зухвало налетіли, почали бити Максима та мою Настю. Донька почала голосно кричати. На якусь мить нападники відійшли, але за мить знов налетіли. В руках в одного з них, за словами доньки, був ніж чи кастет. Били так, що моя дитина навіть не розібрала, що то був за предмет", — пояснила мати постраждалої.

Унаслідок нападу Анастасія отримала рвану рану шиї та травму вуха — обидві рани лікарям довелося зашивати. Її наречений Максим зазнав травм голови та сильних набряків, через що планує пройти додаткове обстеження у приватній клініці. За словами Каріни Кітцай, до нього з України вже вирушила мати.

Жінка також повідомила, що її донька мала звернутися до поліції із заявою про напад. Водночас сама Каріна зазначила, що проживає у Польщі понад десять років, а її діти — більше семи років. За цей час, каже вона, подібних випадків із ними не траплялося.

"Це перший такий випадок за весь час. Ніколи не було такого. Ми спілкуємось польською, але український акцент можно помітити", — додає вона.

Крім того, Каріна Кітцай стверджує, що за допомогою соціальних мереж та небайдужих поляків їй вдалося встановити можливі особи нападників. За її словами, один із них нібито нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за тяжкий злочин. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації від правоохоронних органів наразі немає.

Напад на українців у Вроцлаві — що про це відомо

Варто зауважити, що раніше у мережі з'явилося відео жорстокого побиття української пари біля магазину у польському Вроцлаві. На кадрах видно, як троє чоловіків спочатку б'ють українця, а коли жінка намагається його захистити, нападають і на неї, після чого залишають місце події. Мати постраждалої повідомила, що її донька отримала поріз шиї, який довелося зашивати, а в обох потерпілих підозрювали струс мозку.

Крім того, на цю подію відреагували у Генеральному консульстві України в Польщі, де повідомили, що за дорученням глави МЗС Андрія Сибіги вже направили офіційний запит до польської поліції та закликали оперативно й об'єктивно розслідувати напад. Водночас поліція Вроцлава вже відкрила розслідування, а правоохоронці заявили, що інцидент має ознаки нападу на ґрунті етнічної ненависті та встановлюють осіб нападників.