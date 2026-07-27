"Имели при себе нож или кастет": СМИ раскрыли новые подробности избиения украинской пары во Вроцлаве

После громкого избиения украинской пары во Вроцлаве мать пострадавшей раскрыла новые подробности инцидента. В частности, нападавшие нанесли пострадавшим серьезные травмы, а у одного из них, возможно, даже был нож или кастет.

Когда же эта история получила огласку, журналисты "ТСН" пообщались с Кариной Китцай, которая опубликовала видео избиения своей дочери и её жениха. Женщина поделилась новыми подробностями инцидента.

По словам женщины, конфликт начался внутри магазина, куда её дочь Анастасия зашла, чтобы купить кофе. В это время трое мужчин, как утверждает женщина, взяли алкоголь, открыли его прямо в помещении и пытались расплатиться, не стоя в очереди. Анастасия сделала им замечание на польском языке, попросив соблюдать очередь.

После этого один из мужчин спросил, украинка ли она. Девушка ответила, что её национальность не имеет значения, ведь правила одинаковы для всех. По словам матери, после этого раздались оскорбления в адрес украинки, а словесная перепалка быстро переросла в физический конфликт.

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"Настя сделала замечание, сказав на польском: „Извините, но здесь очередь“. Сразу после этого один из тех мужчин спросил: „Ты украинка?“. Она ответила, что неважно, кто она, а очередь существует для всех. Один из мужчин оскорбительно назвал её "украинской шлюхой", началась словесная перепалка", — пояснила она журналистам.

Впоследствии Анастасия вышла из магазина к автомобилю, где её ждал жених Максим. Именно там, по словам собеседницы "ТСН", трое мужчин напали на пару. Этот эпизод, отмечает женщина, не попал на видео.

По словам матери пострадавшей, нападавшие начали избивать и девушку, и её жениха. Она также сообщила, что во время драки у одного из мужчин мог быть нож или кастет, однако из-за стремительности событий дочь не смогла точно определить, каким именно предметом ей нанесли удары.

"Эту часть драки никто не снял. Те мужчины нагло набросились, начали избивать Максима и мою Настю. Дочь начала громко кричать. На мгновение нападавшие отошли, но через секунду снова набросились. В руках у одного из них, по словам дочери, был нож или кастет. Били так, что моя дочь даже не разобрала, что это был за предмет", — пояснила мать пострадавшей.

В результате нападения Анастасия получила рваную рану шеи и травму уха — обе раны врачам пришлось зашивать. Ее жених Максим получил травмы головы и сильные отеки, из-за чего планирует пройти дополнительное обследование в частной клинике. По словам Карины Китцай, к нему из Украины уже выехала мать.

Женщина также сообщила, что её дочь должна была обратиться в полицию с заявлением о нападении. При этом сама Карина отметила, что проживает в Польше более десяти лет, а её дети — более семи лет. За это время, по её словам, подобных случаев с ними не происходило.

"Это первый подобный случай за всё время. Такого никогда не было. Мы общаемся на польском, но украинский акцент можно заметить", — добавляет она.

Кроме того, Карина Китцай утверждает, что с помощью социальных сетей и неравнодушных поляков ей удалось установить возможные личности нападавших. По её словам, один из них якобы недавно вышел из места лишения свободы, где отбывал наказание за тяжкое преступление. В то же время официального подтверждения этой информации со стороны правоохранительных органов пока нет.

Нападение на украинцев во Вроцлаве — что об этом известно

Стоит отметить, что ранее в сети появилось видео жестокого избиения украинской пары возле магазина в польском Вроцлаве. На кадрах видно, как трое мужчин сначала избивают украинца, а когда женщина пытается его защитить, нападают и на нее, после чего покидают место происшествия. Мать пострадавшей сообщила, что у её дочери был порез на шее, который пришлось зашивать, а у обоих пострадавших подозревали сотрясение мозга.

Кроме того, на этот инцидент отреагировали в Генеральном консульстве Украины в Польше, где сообщили, что по поручению главы МИД Андрея Сибиги уже направили официальный запрос в польскую полицию и призвали оперативно и объективно расследовать нападение. В то же время полиция Вроцлава уже открыла расследование, а правоохранители заявили, что инцидент имеет признаки нападения на почве этнической ненависти, и занимаются установлением личностей нападавших.