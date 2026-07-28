Побиття українців у Вроцлаві: Туск відреагував на напад та дорікнув Навроцькому за мовчання

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після нападу на українську пару у Вроцлаві заявив, що прояви насильства в країні стають дедалі зухвалішими через політичне потурання радикальним середовищам. Ба більше, він навіть закликав президента Кароля Навроцького публічно відреагувати на інцидент.

Як повідомляє польське видання RMF24, ці заяви Туск зробив під час відкриття засідання Ради міністрів, коли коментував напад на двох громадян України у Вроцлаві.

Зокрема, прем'єр нагадав, що ввечері 26 липня на вулиці Окулицького напали на 20-річну українку та 21-річного українця. Після цього поліція затримала двох підозрюваних. Одному з них уже оголосили обвинувачення у побитті та злочині, скоєному через національну ненависть.

Коментуючи цей випадок, Туск заявив, що хулігани й агресивно налаштовані люди почуваються дедалі впевненіше, оскільки відчувають політичну підтримку. За його словами, невипадково один із затриманих називав себе у соцмережах "захисником кордону".

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"Не випадково один із затриманих, той, хто побив українку, вихвалявся в соцмережах, що він захисник кордону . Ми чудово знаємо, які сили стоять за людьми, які вдають з себе великих патріотів", – сказав Дональд Туск.

Також він наголосив, що Польща повинна рішуче реагувати на будь-які прояви насильства, особливо коли жертвами стають жінки, діти чи люди, яких переслідують через їхнє походження. А , зокрема, українці дедалі частіше стають мішенню нападів саме через свою національність.

Прем'єр також зауважив, що проблема стосується не лише іноземців. За його словами, у країні зростає кількість випадків насильства і щодо самих поляків.

"Це зараз ховають. Це буде зруйновано, якщо ми дозволимо бандитам, хуліганам та злочинцям безкарно бити та принижувати людей через те, що вони розмовляють з дещо іншим акцентом. Я хочу наголосити, що громадяни Польщі також перебувають у групі ризику. Ми спостерігаємо зростання насильства щодо польських жінок та чоловіків з боку поляків. Не минає й дня, щоб я не бачив таких повідомлень", — пояснив він.

Серед іншого, як пише видання, Туск згадав про роль руху "Солідарність", який, за його словами, став символом боротьби без насильства та допоміг Польщі здобути повагу у світі. Він додав, що ці цінності особливо проявилися після початку повномасштабної війни в Україні, коли поляки масово підтримали українських біженців. На його переконання, репутація країни опиниться під загрозою, якщо суспільство миритиметься з нападами на людей лише через їхню мову чи походження.

Під час виступу Туск окремо звернувся до президента Кароля Навроцького. Він закликав його не залишатися осторонь і публічно засудити напад. Також прем'єр нагадав, що раніше Навроцький позитивно висловлювався про так звані "благородні бої", і заявив, що сьогодні окремі радикальні середовища використовують подібну риторику для виправдання насильства.

"Він вихваляв ці бої як благородний рукопашний бій. А тепер подивіться, як виглядають ці благородні бої у виконанні людей з Громди, Камрат та Бенкевича", – сказав Туск.

Крім того, глава уряду звернувся до Ярослава Качинського із закликом припинити заяви про необхідність створення ополчень. За словами Туска, політики, які підтримують або виправдовують агресивні групи, також несуть відповідальність за атмосферу, у якій стають можливими подібні злочини.

Однак, як пише RMF24, у канцелярії президента з критикою на адресу прем'єра не погодилися. Речник Кароля Навроцького Рафал Лешкевич заявив, що відповідальність за безпеку на польських вулицях лежить на уряді Дональда Туска. За його словами, ще кілька років тому таких інцидентів у країні майже не було, а нинішнє зростання агресії свідчить про неефективну роботу уряду та Міністерства внутрішніх справ.

Водночас Лешкевич наголосив, що будь-яке насильство має отримати рішучий осуд, а винні у побиттях чи розпалюванні ненависті повинні понести справедливе покарання.

Нагадаємо, що польська поліція вже затримала двох підозрюваних у нападі на українську пару у Вроцлаві, ще одного учасника злочину правоохоронці продовжують розшукувати.

Також мати постраждалої розповідала, що конфлікт почався після того, як її донька зробила зауваження чоловікам у магазині через порушення черги, а після запитання про її національність словесна суперечка переросла у жорстокий напад. За її словами, нападники завдали українській парі серйозних травм, а в руках одного з них міг бути ніж або кастет.