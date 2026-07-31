У Гдині жорстоко побили ураїнку: двічі вдарили по голові (відео)

У Гдині стався новий напад на українку, розповіли медіа. Невідомий чоловік накинувся на жінку, яка говорила телефоном рідною мовою, та вдарив по голові дерев'яною палицею. Жінка отримала рану на голові, а одяг забруднений кров'ю, яка текла з відкритої рани.

Нападник вдарив українку двічі, а інцидент стався вулиці Желязна у районі Поґуже в Гдині, повідомило медіа Trojmiasto. При цьому поліція наголосила, що не вважає побиття "злочином, скоєним на ґрунті національних упереджень".

Жінка на відео розповіла польською мовою, що з нею сталось. З її слів, нападник підбіг з-за спини та вдарив чимось "дуже твердим". Також вона скаржиться, що було дуже боляче. На відео — потерпіла у шортах та футболці, яка сидить на бордюрі, а поруч — поліцейський та перехожі, які надають допомогу. Кадри заблюрені, але видно, що в українки до крові розбита права сторона голови, а одяг та ноги заляпані кров'ю.

Відео дня

Медіа навело деякі деталі інциденту у Гдині. З'ясувалось, що потерпілій 40 років і що час нападу — близько 15:30 30 липня. Після нападу її доправили у муніципальну лікарню, надали допомогу і вже за кілька годин — виписали.

" Її життю більше нічого не загрожує", — ідеться у матеріалі.

Журналісти повідомили, що отримали відео з місця подій від очевидця, який сказав, що "важливо розголосити цю справу, оскільки таке насильство не повинно мати місця". Крім того, очевидець повідомив, що жертва нападу — українка.

Ім'я жінки не вказане. На порталі та на сторінках соцмереж поліції Гдині поки немає інформації про напад на українку. Втім, Trojmiasto навело офіційний коментар речника Головного управління муніципальної поліції Марек Кобялко. Зі слів Кобялко, почали розслідування, але попередньо не вважають, що ідеться про напад на національному ґрунті.

"На сьогодні результати не вказують на те, що інцидент був злочином, скоєним на ґрунті національної упередженості", — сказав речник поліції.

Побиття українців у Польщі — деталі

Більше деталей про інцидент розповіли у Telegram-каналі медіа inpoland. Вказано, що ішлося саме про українку, яка поверталась з роботи та записувала чотирихвилинне аудіо. Далі до неї підбіг невідомий чоловік старшого віку та вдарив по голові. З її слів, вона і раніше бачила нападника у цьому районі Гдині.

"Я просто поверталася додому з роботи тією дорогою, якою ходжу вже п’ять років. Зупинилася записати голосове повідомлення українською. Запис тривав чотири хвилини, і в цей час отримала два удари по голові", — навело медів слова українки.

Побиття українців у Польщі — деталі інциденту в Гдині 31 липня Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про інші випадки нападів на українців у Польщі. Один з інцидентів стався у Вроцлаві, як стало відомо з соцмереж. З'ясувалось, що троє чоловіків напали на українку та українців. Конфлікт почався в магазині, коли, згідно з розповіддю потерпілої, невідомий поляк спробував пройти без черги. Після цього на парковці до чоловіка та жінки підбігли троє невідомих, які їх жорстоко побили. У жінки — рвана рана на шиї, в обох — підозра на струс мозку. Вроцлавська поліція почала розслідування і вже за кілька годин затримала двох з трьох нападників: їх затримали та арештували на три місяці.

Нагадуємо, у липня медіа отримали дані правоохоронців Польща про зростання кількості нападів на українців у 2026 році.