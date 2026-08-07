Наздоганяв та махав руками: у Кракові агресивний чоловік переслідував українців (відео)

У Кракові стався новий інцидент з нападом на українців, розповіло медіа. На відео з місця подій зафіксували, як невідомий поляк з невстановлених причин накинувся на українців, при цьому дісталось перехожій, яка проходила поруч. Що сталось у Кракові та як відреагувала поліція та консульство України?

Інцидент з сутичкою поляка та українців стався біля місцевого супермаркету Biedronka, ідеться у матеріалі медіа Wiadomosci. Подробиці нападу стали відомі завдяки відео, яке записували потерпілі. На 50-секундному записі бачимо, як у бік оператора іде агресивно налаштований молодик у синій футболці з татуюванням на всю руку. Чути, як він вигукує образливі слова та проганяє людей в Україну. Чоловік робив кілька спроб наздогнати оператора, який вів запис. У якийсь з моментів, коли він особливо активно махав руками, постраждала дівчина, яка проходила поруч. Медіа написало, що це також була українка.

Відео дня

У матеріалі вказано, що інцидент стався увечері 5 серпня на вулиці Полонійній на південно-східній околиці Кракова. Згідно з даними журналістів, постраждалих може бути троє — двоє осіб, які вели запис, та ще українка, яку штовхнули у плече. Імена та вік потерпілих не вказані. Також немає відомостей, з чого почався конфлікт.

Медіа отримало інформацію про напад на українців у Кракові. Речниця краківської поліції Анна Волак-Громала заявила, що постраждалі звернулись до поліції й триває розслідування. Правоохоронці також зауважили, що поки не можуть дати кваліфікацію злочину, оскільки не зрозуміло, що передувало нападу. Також з'ясувалось, що спершу потерпілі зателефонували в екстрену медичну допомогу, а скаргу подали на наступний день після нападу.

"Постраждалі сторони подали скаргу. Наразі триває розслідування. На жінку напав невідомий чоловік. Він нібито погрожував їй, обзивав її та, як видно на записі, штовхав або бив її. Вона не отримала жодних фізичних травм", — заявила речниця.

Побиття українців у Польщі — що сталось у Кракові

На напад на українців у Польщі відреагувало консульство України у Кракові. На сторінці Facebok коротко описується інцидент, який записали на відео. Далі дипломати засуджують "прояви агресії, ксенофобії, дискримінації та приниження людської гідності за національною ознакою" і закликають поліцію провести розслідування й покарати зловмисників.

Побиття українців у Польщі — консульство про інцидент у Кракові 5 серпня Фото: Скриншот

На порталі поліції Кракова поки немає коментарів щодо нападу на українців, який стався 5 серпня.

Зазначимо, Фокус писав про інші випадки нападів на українців у Польщі. Ще одна бійка відбулась 24 липня у Вроцлаві. На відео з місця подій показали, як троє поляків накинулись на одного українця. Крім того, поруч була подруга українця, яка також отримала прямий удар кулаком в лице. Жінка розповіла, що отримала поріз на шиї й що у них обох запідозрили струс мозку. Поліція відреагувала на скаргу та оголосила в розшук нападників. Через кілька днів стало відомо про затримання двох з трьох поляків, які били українців: їм загрожує до 7,5 років тюрми.

Ще один випадок стався у місті Гдині. Українка розповіла, що отримала два удари палкою по голові, бо записувала аудіо українською. Поліція заявила, що це злочин не на національному ґрунті та затримала чоловіка старшого віку, який бив жінку палкою.

Нагадуємо, 6 серпня посол України у Польщі розповів, чому побільшало відео з нападами на українців і чи ці напади — нова тенденція чи стара.