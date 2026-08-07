Догнал и махал руками: в Кракове агрессивный мужчина преследовал украинцев (видео)

В Кракове произошел очередной инцидент с нападением на украинцев, сообщили СМИ. На видео с места событий зафиксировали, как неизвестный поляк по неустановленным причинам набросился на украинцев, при этом пострадала прохожая, которая проходила мимо. Что произошло в Кракове и как отреагировали полиция и консульство Украины?

Инцидент со столкновением поляка и украинцев произошел возле местного супермаркета "Biedronka", сообщается в материале СМИ "Wiadomosci". Подробности нападения стали известны благодаря видео, снятому пострадавшими. На 50-секундной записи видно, как в сторону оператора направляется агрессивно настроенный молодой человек в синей футболке с татуировкой на всю руку. Слышно, как он выкрикивает оскорбительные слова и прогоняет людей в Украину. Мужчина несколько раз пытался догнать оператора, который вел запись. В один из моментов, когда он особенно активно махал руками, пострадала девушка, проходившая рядом. Издание сообщило, что это также была украинка.

Відео дня

В материале указано, что инцидент произошёл вечером 5 августа на улице Полонийной на юго-восточной окраине Кракова. По данным журналистов, пострадавших может быть трое — двое человек, которые вели запись, и ещё украинка, которую толкнули в плечо. Имена и возраст пострадавших не указаны. Также нет сведений о том, с чего начался конфликт.

СМИ получили информацию о нападении на украинцев в Кракове. Пресс-секретарь краковской полиции Анна Волак-Громала заявила, что пострадавшие обратились в полицию и ведется расследование. Правоохранители также отметили, что пока не могут дать квалификацию преступления, поскольку не ясно, что предшествовало нападению. Также выяснилось, что сначала пострадавшие позвонили в службу экстренной медицинской помощи, а жалобу подали на следующий день после нападения.

"Пострадавшие подали жалобу. В настоящее время ведется расследование. На женщину напал неизвестный мужчина. Он якобы угрожал ей, обзывал её и, как видно на записи, толкал или бил её. Она не получила никаких физических травм", — заявила пресс-секретарь.

Избиение украинцев в Польше — что произошло в Кракове

На нападение на украинцев в Польше отреагировало консульство Украины в Кракове. На странице в Facebook кратко описывается инцидент, который был заснят на видео. Далее дипломаты осуждают "проявления агрессии, ксенофобии, дискриминации и унижения человеческого достоинства по национальному признаку" и призывают полицию провести расследование и наказать злоумышленников.

Избиение украинцев в Польше — консульство о происшествии в Кракове 5 августа Фото: Скриншот

На портале полиции Кракова пока нет комментариев по поводу нападения на украинцев, произошедшего 5 августа.

Отметим, что Фокус писал о других случаях нападений на украинцев в Польше. Еще одна драка произошла 24 июля во Вроцлаве. На видео с места событий показано, как трое поляков набросились на одного украинца. Кроме того, рядом находилась подруга украинца, которая также получила прямой удар кулаком в лицо. Женщина рассказала, что получила порез на шее и что у них обоих заподозрили сотрясение мозга. Полиция отреагировала на жалобу и объявила в розыск нападавших. Через несколько дней стало известно о задержании двух из трёх поляков, избивавших украинцев: им грозит до 7,5 лет тюрьмы.

Еще один случай произошел в городе Гдыня. Украинка рассказала, что получила два удара палкой по голове за то, что записывала аудио на украинском языке. Полиция заявила, что это преступление не на национальной почве, и задержала пожилого мужчину, который бил женщину палкой.

Напоминаем, что 6 августа посол Украины в Польше рассказал, почему стало больше видео с нападениями на украинцев и являются ли эти нападения новой тенденцией или старой.