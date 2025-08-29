Related video

Действительно ли Москва выбрала целью своих ударов европейские институты в Киеве в надежде "саботировать мир", как утверждает Кир Стармер? Путин, вероятно, думает, что на самом деле он делает обратное.

Прошлой ночью на Украину было совершено очередное массивное нападение: 31 ракета и 629 дронов, из которых пять и 66 соответственно прошли через систему противовоздушной обороны страны. Многие из них попали в Киев, погибли мирные жители, в том числе дети. Однако особый дипломатический резонанс вызвали две ракеты, которые в 5:40 утра попали в жилой квартал на улице Жилянской, к юго-западу от центра города. В этом квартале, простирающемся до соседней улицы Короленковской, расположены офисы Британского совета и делегации Европейского союза. Оба здания были повреждены, но, к счастью, без жертв, хотя ночной охранник Британского совета получил травмы.

Реакция была предсказуемой и понятной. Стармер стал бить себя в грудь, заявив, что "это кровопролитие должно прекратиться", и назвал эти удары "бессмысленными российскими ударами". Глава внешнеполитического ведомства ЕС, ярая противница Москвы Кая Каллас, сказала, что "пока мир ищет путь к миру, Россия отвечает ракетами, сознательно выбирая эскалацию и насмешки над мирными усилиями".

Удары по гражданским целям явно неоправданны, хотя некоторые из них, вероятно, не были преднамеренными, а стали результатом попадания ракет и дронов под огонь средств ПВО (они или их обломки должны были где-то упасть), плохой наводки или сбивания с курса в результате радиоэлектронного подавления. Ничто из этого никоим образом не оправдывает Москву за ее готовность наносить удары по городам, но это означает, что иногда бывает трудно с уверенностью сказать, что было целенаправленным ударом, призванным послать сигнал, а что было случайной катастрофой.

Здесь не может быть никакой двусмысленности. Квартал был поражен двумя ракетами баллистическими "Искандер" или крылатыми Х-101. Это высокоточные вооружения, и тот факт, что две ракеты поразили цель с небольшим интервалом, делает чрезвычайно маловероятным, что это было просто невезение или промах.

Ракеты, поразившие квартал на Жилянской, сверхточные, то есть попадают туда, куда надо Фото: Минобороны РФ

Однако разговоры о том, что Путин инициирует такие атаки, чтобы саботировать или даже высмеять мирный процесс – каким бы он ни был – являются политической риторикой. Если Путин не хочет мира, он может просто продолжать воевать; если он хочет сделать вид, что принимает западную концепцию установления мира, он может прекратить атаки и заняться показными выступлениями делегаций, предложениями и красивыми фразами. Вместо этого он ведет переговоры по-русски. Отказ Путина согласиться на прекращение огня до начала любых мирных переговоров, что дало бы Киеву передышку, объясняется тем, что он верит в войну и мир – в продолжение военных операций для усиления давления, даже если тем временем будут проводиться какие-либо переговоры.

Путин сам находится под определенным давлением, особенно в связи с тем, что российская экономика скатывается к рецессии, но этого недостаточно, чтобы угрожать его положению или заставить его прекратить войну. Однако этого достаточно, чтобы он, по крайней мере, был готов посмотреть, есть ли на столе соглашение, которое ему подходит, позволяя ему трубить о своем успехе в противостоянии НАТО и "спасении" восточной Украины. Однако он ждет, пока другая сторона сделает шаг и продемонстрирует готовность принять его условия, и вполне готов отказаться от переговоров, если этого не произойдет.

В этом контексте, кого он считает главными препятствиями для достижения соглашения? Европу и Великобританию. Учитывая продолжающееся нежелание Путина признавать украинцев в качестве реальных субъектов, он, по-видимому, искренне верит, что Великобритания и Европа не позволяют Киеву "прийти в себя". Идея "коалиции желающих" и разговоры о западных "миротворческих силах" численностью в десятки тысяч солдат могут показаться фантастикой, но для россиян они демонстрируют две вещи: неизменную решимость англо-европейцев видеть войска НАТО в Украине и их стремление сорвать любую потенциальную сделку, выдвигая требования, которые, как они прекрасно знают, Путин отклонит. Представление о том, что Борис Джонсон поступил так же в апреле 2022 года, когда он посетил Киев после переговоров в Стамбуле, в значительной степени является мифом, поскольку Зеленский уже планировал отклонить их условия, но в Москве оно по-прежнему имеет большое значение.

В июне Британский совет был запрещен в России по обвинению в шпионаже и подрывной деятельности. Учитывая, что его офисы и представительство ЕС находятся так близко друг от друга, что может быть лучшим символическим предупреждением Лондону и Брюсселю, чтобы они отступили? Ирония заключается в том, что, следуя своему безжалостному и жестокому дипломатическому стилю, Путин, вероятно, считает, что он способствует укреплению перспектив мира, а не саботирует их. Просто мир на его условиях.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

