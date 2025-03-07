Разведданными не запасешься: что значит для Украины прекращение сотрудничества с США

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Решение Соединенных Штатов приостановить обмен разведданными с Киевом - менее заметный, но почти такой же серьезный и более непосредственный удар по Украине, как и приостановка поставок оружия. Оно также поднимает тревожные вопросы о будущем обмена разведданными между западными союзниками.

Украина привыкла к тому, что военные материалы поступают периодически, и может запастись боеприпасами, запасными частями и прочим, чтобы переждать засушливые сезоны. Вероятно, пройдет несколько месяцев, прежде чем пауза начнет оказывать заметное влияние на операции ВСУ. Кроме того, хотя некоторая номенклатура, такая как ракеты Patriot, не может быть продублирована, внутреннее производство, европейские и другие системы могут восполнить часть более широкого дефицита, особенно в беспилотниках и артиллерийских боеприпасах. Приостановка обмена разведданными, напротив, имеет немедленный эффект.

Разведка охватывает широкий спектр целей, от оценки конечных целей Владимира Путина до прогнозов оборонного промышленного производства. Однако многое из того, что оказалось наиболее полезным в ходе войны, является активом по принципу "используй или потеряешь", особенно такие спутниковые данные и сигналы в режиме реального времени, которые применяются для точного нацеливания дальних ударов или раннего предупреждения о готовящихся атаках. Спутниковая съемка, разведывательные беспилотники Global Hawk, совместные разведывательные самолеты Poseidon и Rivet, а также множество платформ и средств живой, сигнальной и кибернетической разведки дают США - и до сих пор Украине - беспрецедентно точную и детальную картину поля боя.

Украина располагает собственным обширным разведывательным сообществом, включая службу внутренней безопасности СБУ (которая также действует за линией фронта в России), военную разведку ГУР и службу внешней разведки СВРУ. Их возможности не стоит недооценивать. Ведь благодаря глубокому пониманию российских процедур они часто могут предоставить полезную разведывательную информацию своим западным союзникам.

Однако, хотя у них есть определенные возможности, в частности, в области кибер- и сигнальной разведки, они никак не могут заменить или повторить масштаб детального сбора данных, который США позволяют осуществлять с помощью своей сети спутников и платформ наземного и воздушного базирования. Точно так же и другие западные союзники не в состоянии исправить ситуацию, хотя существуют европейские и коммерческие спутники для получения изображений и связи, которые в определенной степени восполняют пробел, оставленный американцами.

Украинская разведка делает свое дело, но в каких-то пределах Фото: Telegram-канал Начальник ГУР МО України

Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц в телеинтервью Fox & Friends предположил, что эта приостановка поддержки может быть быстро отменена, если правительство Владимира Зеленского продемонстрирует явную готовность подчиниться желанию Дональда Трампа прекратить огонь, за которым последуют дальнейшие переговоры.

Независимо от того, как здесь пойдут дела, это окажет особенно коварное влияние на обмен разведданными и отношения американских служб с их ближайшими партнерами, особенно с англоязычными странами "пяти глаз" (Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия). Великобритания, учитывая непропорционально большой потенциал ее служб и долгую историю сотрудничества, является самой близкой из всех. Очевидно, что США, безусловно — крупнейший прямой поставщик (их совокупный бюджет на разведку составляет чуть более 100 миллиардов долларов — 78 миллиардов фунтов стерлингов) по сравнению с менее чем 5 миллиардами фунтов стерлингов у Великобритании). Но многие разведывательные продукты объединяют внутренние и общие разведданные, чтобы получить наиболее своевременную и точную картину.

Однако теперь американцы запретили британским агентствам делиться любыми продуктами, использующими или зависящими от их разведданных, которые когда-то были закодированы как "Rel UKR" или Releasable to Ukraine ("Можно применять для Украины"). На британские агентства будет оказано давление, чтобы попытаться разорвать тесное и ранее высокопродуктивное сотрудничество и иметь возможность предоставлять разведывательные продукты, полностью "созданные на родине", или, по крайней мере, без какого-либо американского компонента. Даже самые тесные разведывательные отношения носят осторожный и закрытый характер - никто не выдает свои лучшие активы или сведения - но это будет означать создание еще большего количества барьеров.

Даже если и когда приостановка будет отменена, в британских и европейских разведывательных кругах останется вполне понятная осторожность в отношении полного возобновления сотрудничества, нерешительность в отношении того, чтобы снова полагаться на американскую информацию и анализ, чтобы не допустить повторной утечки.

Ситуация усугубляется тем, что министр обороны Пит Хегсет в качестве жеста укрепления доверия приказал Киберкомандованию США прекратить планирование и проведение наступательных операций против России. Хотя США по-прежнему проводят оборонительные кибероперации, из-за тесных отношений между Киберкомандованием США и Национальными кибервойсками Великобритании этот шаг вызвал опасения, что в будущем может быть подорвана и онлайн-защита Великобритании.

Все это необходимо рассматривать в контексте. Объявлять "Пять глаз" мертвыми так же преждевременно, как и писать эпитафию НАТО. Как на личном, так и на институциональном уровне обмен разведывательными данными между Великобританией и США остается прочным и постоянным. Тем не менее, это стало шокирующим напоминанием о том, что при Трампе многие старые убеждения о надежности Америки как союзника подвергаются сомнению.

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