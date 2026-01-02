Путин устал править Россией: почему кажется, что новогоднее обращение главы РФ написано ИИ

Россия по-прежнему известна своими инновационными программами, но одна из областей, в которой она отстает, — это искусственный интеллект. Судя по новогоднему обращению Владимира Путина, поводов для беспокойства нет, поскольку в этом году оно было настолько безвкусным, что вполне могло быть сгенерировано крупной языковой моделью.

В своей новогодней речи 1999 года бывший президент Борис Ельцин сделал шокирующее заявление о том, что уходит в отставку, а его недавно назначенный премьер-министр, относительно неизвестный Владимир Путин, станет исполняющим обязанности главы государства.

С тех пор мы не видели такого новогоднего политического ажиотажа. Но, честно говоря, по сути это всего лишь короткое обращение "отца нации", заранее записанное и транслируемое по местному времени, когда в каждом из 11 часовых поясов страны приближается полночь, и раздаются удары кремлевских курантов, а затем звучит гимн страны. Это вряд ли повод для подробного обсуждения политики, особенно после четырех с половиной часовой пресс-конференции, которую Путин дал в начале месяца.

Тем не менее, его смотрят по всей стране, и это стало ритуалом на большинстве новогодних вечеринок, даже если часто — с иронией. Таким образом, это возможность для президента (а до этого — для генерального секретаря, поскольку эта традиция восходит к 1970-м годам) продемонстрировать свою власть, вселить уверенность и оптимизм, а также, возможно, дать некоторое представление о предстоящем годе.

С момента вторжения в Украину в 2022 году Путин избегал обычного подведения итогов национальных успехов (и нескольких неизбежных неудач), но все равно, в этом году его обращение поразило отсутствием содержательного содержания.

Были банальные фразы: "будущее перед нами" и "уникальный и волшебный праздник, когда сердца открываются любви, дружбе, состраданию, чувствительности и щедрости".

Неизбежно прозвучала ссылка на "тысячелетнюю историю" России и необходимость силы, единства и упорного труда, чтобы написать новые страницы и защитить "суверенитет и безопасность Родины, ее развитие и будущее".

Конечно, было также преклонение перед солдатами, сражающимися в его "Специальной военной операции":

"Вы взяли на себя ответственность бороться за свою родину, за правду и справедливость. Миллионы людей по всей России — уверяю вас! — в этот новогодний вечер с вами. Они думают о вас, сопереживают вам, надеются на вас... Мы верим в вас и в нашу Победу!".

Однако более интересным было то, чего не было. Ни одного из обычных упоминаний о Великой Отечественной войне — Второй мировой войне — несмотря на то, что в этом году отмечается 80-летие победы и в прошлогоднем обращении Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества. Кроме "веры в победу", Путин даже не намекнул на окончание войны в Украине, ограничившись весьма общим обещанием, что "все, что мы запланировали — наши надежды и планы — сбудутся", если россияне объединятся. На чисто субъективном уровне все казалось гораздо менее энергичным, чем в предыдущие годы, от риторики до подачи.

По крайней мере, на этот раз он надел красный галстук к черному костюму, в отличие от траурного черно-черного наряда в прошлом году. В интернете уже появились предположения, что это может быть чем угодно: от дани уважения Дональду Трампу до предупреждения о кровавой расправе за предполагаемый украинский удар по его резиденции в Валдае. Но если выбор одежды является главной темой для разговоров, то это достаточное доказательство абсолютной бесцветности его слов. Создавалось впечатление, что он действовал на автопилоте.

Перед этим, во время своего длительного марафона "Итоги года", Путин действительно казался немного менее сосредоточенным и осведомленным, чем в прошлом, однако это все равно было впечатляющим проявлением выносливости. Трудно было не задаться вопросом: не устал ли он от ритуалов, призванных установить связь между монархом и подданными? Почему, после 25 лет прямой или косвенной власти, ему все еще нужно было проходить через все эти формальности? Он открыл новогоднее обращение к нации, отметив, что "все мы чувствуем течение времени". Возможно, на Путина это давит больше, чем на большинство россиян.

